Adeus, coelhinhas! Revista Playboy não será mais vendida em bancas

(Foto: divulgação) Juju Salimeni na edição de outubro de 2017

Após 42 anos sendo vendida em bancas, a revista Playboy deixará de circular definitivamente no Brasil. A publicação já tinha diminuído suas edições nos últimos meses: ao invés de mensal, estava sendo trimestral.

A PBB Editora Ltda, que possui o direito de comercialização da marca no país, informa que de agora em diante a publicação impressa será limitada a uma edição por ano. E apenas para colecionadores que a encomendarem.

“A edição de verão, lançada no final de 2017, põe fim a era da revista nas bancas e abre espaço para empenharmos nosso trabalho em outras frentes“, diz o comunicado da editora responsável pela revista desde que a Abril retirou a marca do seu catálogo.

Relembre algumas edições clássicas da revista no Brasil:

Claudia Raia, março de 84; setembro de 85 e janeiro de 86

Créditos: Divulgação

Hortência, fevereiro de 88

Créditos: Divulgação

Marina Lima, novembro de 99

Créditos: Divulgação

Cissa Guimarães, agosto de 94

Créditos: Divulgação

Elba Ramalho, fevereiro de 89

Créditos: Divulgação

Cristiane Torloni, março de 83 e novembro de 84

Créditos: Divulgação

Betty Faria, agosto de 78 e out de 84

Créditos: Divulgação

Simony, dezembro de 94

Créditos: Divulgação

Mara Maravilha, fevereiro de 90

Créditos: Divulgação

Yoná Magalhães, fevereiro de 86

Créditos: Divulgação

Ticiane Pinheiro e Helô Pinheiro, abril de 2003

Créditos: Divulgação

