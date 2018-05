Adele comemora 30 anos com festa temática de Titanic

Leia maisEstudo mostra que Adele e Enya ajudam no tratamento contra a …Millie Bobby Brown conta que precisou ouvir Adele para chorar em …

A cantora Adele comemorou seu aniversário de 30 anos no último sábado, dia 05, e ela teve a melhor ideia possível. A festa foi inspirada no filme Titanic, o preferido dela! A inglesa entrou no clima total e foi celebrar o aniversário caracterizada como Rose, a personagem principal da história, interpretada por Kate Winslet.

Adele postou algumas fotos no seu Instagram, agradecendo a sua família e a seus amigos por entrarem na onda da festa, já que ela é fanática pelo filme. E também agradeceu aos fãs: “Obrigada a todo mundo que veio comigo nessa jornada durante os últimos 11 anos”.

Ela também aproveitou o post para, em um P.S., celebrar o rapper Childshi Gambino, que lançou no domingo, 06, o clipe para a faixa This is America. Abaixo, veja as fotos de Adele e o vídeo de Gambino.



Dirty 30! I’m not sure what I’m going to do for the next 30 years as I’ve been blessed beyond words in my life so far. Thank you to everyone for coming along for the ride the last 11 years with me. My family and friends for entertaining my super fandom of the Titanic movie. Last night was the best night of my life. Here’s a couple pics. I’m absolutely fucked, not sure I’ll make it out the house again! Ps Childish Gambino how the hell do you have time to offer us so much greatness on so many platforms. I adore you x

