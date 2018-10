Acumulada, Mega-Sena pode pagar hoje prêmio de R$ 27 milhões

O concurso 2.087 da Mega-Sena será sorteado hoje (13) à noite, no Caminhão da Sorte da Caixa Econômica Federal em Joaçaba (SC), e deve pagar um prêmio de R$ 27 milhões.

Segundo cálculos da Caixa, caso o valor do prêmio seja aplicado totalmente em uma conta poupança, renderia mais de R$ 100 mil por mês. A quantia também seria suficiente para adquirir 20 apartamentos de luxo, mobiliados, com carro na garagem, nas localidades mais valorizadas do país.

No concurso 2.086, realizado na última quarta-feira (10), nenhum apostador acertou as seis dezenas – 04, 35, 43, 46, 47 e 53. Na segunda faixa de números anunciados, que abrange cinco acertos na cartela, 33 apostas levaram o prêmio, de R$ 68.459,21 cada. Outras 4.355 apostas acertaram quatro números e receberam R$ 741,07 cada.

Interessados em participar do sorteio de hoje podem fazer suas apostas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50.

Fonte: Agência Brasil