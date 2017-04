Acorizal apoia Cuiabá Arsenal e leva jogos para Monteirão

O Estádio Municipal Aquino Monteiro da Silva, o conhecido “Monteirão”, da cidade de Acorizal (65km de Cuiabá – MT), receberá todas as partidas de mando de campo do Cuiabá Arsenal na temporada 2017. A novidade é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Acorizal com o clube da capital mato-grossense, que já têm dois jogos marcados para mandar no Monteirão, em 14 de maio e em 11 de junho, ambos às 15h, com entrada franca e válidos pelo estadual.

De acordo com o prefeito de Acorizal, Clodoaldo Monteiro da Silva, a atual gestão municipal tem como metas programáticas a valorização do esporte, o incentivo ao turismo esportivo e a inclusão social da juventude acorizalenses por meio do esporte, da educação e lazer. Segundo ele, que já assistiu partidas e acompanha a história do Cuiabá Arsenal, o time ajudará a atrair os jovens e a transmitir valores importantes para a formação de bons cidadãos.

“Só quem não vê o futuro que não quer que o Arsenal jogue em sua cidade. O futuro são os nossos jovens, que estão desmotivados, muitos deles nas ruas e envolvidos com drogas. Nós precisamos resgatá-los e o Arsenal será uma das ferramentas. A gestão passada abandonou o estádio, mas nós vamos revitalizá-lo. Vamos pintar, arrumar alambrados, vestiário, cuidar do gramado, fazer cobertura para arquibancada e implantar vários esportes”, disse o prefeito.

Para o presidente da Câmara Municipal de Acorizal, o vereador Welington Marques Gusmão, o prefeito tem total apoio da casa de leis para efetuar benfeitorias no estádio Aquino Monteiro e disponibilizar para as partidas do Cuiabá Arsenal. Segundo ele, devido ao reconhecimento e visibilidade nacional, o time tem potencial para atrair a juventude para o esporte, os idosos para o lazer e movimentar o turismo e economia local. Além de destacar o nome da cidade.

“Acredito que o futebol americano terá forte impacto positivo no cotidiano de Acorizal. Pois, além dos jogos, o Cuiabá Arsenal realizará treinos e montará uma escolinha gratuita para as crianças e adolescentes da cidade. Até já levamos eles para conhecer o local onde as aulas vão ocorrer, o Complexo de Esporte e Lazer de Acorizal – José de Gusmão e Silva, o Seo Zézinho. Essa será uma parceria muito bem-vinda”, avalia o presidente da Câmara, Welington Baus.

O presidente da Associação Atlética Cuiabá Arsenal (AACA), Paulo Cesar Machado, conta que a mudança, de mando de campo de Cuiabá para Acorizal, se deu por falta de local para jogar na capital. Segundo ele, há dois estádios em Cuiabá, um de gestão municipal, o Presidente Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, que está interditado desde fevereiro de 2015 (+ de dois anos) e um de gestão estadual, a Arena Pantanal, que possui custo operacional muito elevado.

“Sinto uma mistura de pesar e de alegria. Tristeza por não ter como jogar para a maior parte de nossa torcida, que reside na capital, e felicidade por podermos jogar para nossa torcida de Acorizal. Mas jogar todas as partidas do estadual e do nacional na Arena Pantanal sai muito caro. Não temos como pagar por isso e o Dutrinha não pode receber torcida. Então vamos jogar em Acorizal e também faremos por lá a exposição Bola Oval”, conta Paulo Cesar.

Geral

O 3º Campeonato Mato-grossense de Futebol Americano terá participação de cinco clubes, o Cuiabá Arsenal (campeão 2015 e 2016), Sinop Coyotes (vice-campeão 2015 e 2016), Sorriso Hornets (3º lugar 2015 e 4º em 2016), Rondonópolis Hawks (4º lugar 2015 e 3º em 2016) e o estreante Luverdense Overwhelming. A competição começará em 15 de abril e terminará em fim de junho. E o Tangará Taurus (5º lugar em 2015 e 2016) não participará desta edição.

Serviço

O Cuiabá Arsenal fará o primeiro confronto do ano contra o Luverdense Overwhelming, em 30 de abril, às 14h, no campo da Praça da Rosa, localizada entre Rua Lucir Pedrassani e Rua Enzo Nakiri e esquina com Rua Lucy Krieger Girotto, no bairro Jaime Seiti Fujii, no município de Lucas do Rio Verde (333 km de Cuiabá). Com entrada gratuita!

Calendário (mandante na esquerda):

30.04 – Luverdense Overwhelming x Cuiabá Arsenal (Lucas do Rio Verde);

14.05 – Cuiabá Arsenal x Rondonópolis Hawks (Acorizal);

27 ou 28.05 – Sorriso Hornets x Cuiabá Arsenal (Sorriso);

11.06 – Cuiabá Arsenal x Sinop Coyotes (Acorizal);

(Com Assessoria)