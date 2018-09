Acordo leva Justiça a cancelar leilão de sede do America, no Rio

O leilão do prédio que abriga a sede do tradicional clube América, marcado para a manhã de hoje (25), foi cancelado por decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1).

A decisão foi tomada após o clube fazer um acordo para negociar dívidas trabalhistas.

A área, que possui mais de 23 mil metros quadrados e vale R$ 75 milhões, é alvo de ação judicial em razão de dívidas trabalhistas. A sede seria vendida pelo lance mínimo de R$ 37,5 milhões, quantia equivalente a apenas 50% do valor do prédio.



A sede do America fica na região da Grande Tijuca. Além de festas, o clube oferecia programação variada aos associados, como academia de ginástica, piscinas olímpicas e bailes nos fins de semana.



Com o tempo, o espaço foi gradativamente abandonado em razão de dívidas. Hoje, a fachada do edifício denuncia o descuido: paredes estão pichadas e o rebaixamento do teto de gesso caindo.



Fundado em 1904, o America Football Clube atualmente disputa a segunda divisão do Campeonato Carioca, mas já esteve entre os clubes da primeira divisão.

Entre seus títulos mais importantes, estão o International Soccer League, em 1962, o Torneio dos Campeões, em 1982, e os sete títulos do Campeonato Carioca.

O último foi em 1960, quando derrotou o Fluminense por 2×1, no Maracanã.

*Estagiária sob supervisão de Vitor Abdala

Fonte: Agência Brasil