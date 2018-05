Ações policiais param trânsito em um dos maiores bairros do Rio

O trânsito em Jacarepaguá está completamente congestionado devido a duas ações da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A Estrada Menezes Côrtes, conhecida como Grajaú-Jacarepaguá, está fechada nos dois sentidos há mais de 3 horas, devido a uma operação no Complexo do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro. A ação é contra o roubo de cargas.

A via foi fechada por medida de segurança, devido a um tiroteio entre policiais e criminosos que dominam as 12 comunidades da região. De acordo com o Centro de Operações Rio, por causa das interrupções, os motoristas devem seguir pelo Alto da Boa Vista ou pela Autoestrada Lagoa-Barra.

Por causa da operação policial, a Estrada do Capenha, no Pechincha, em Jacarepaguá, também está bloqueada. A opção para os motoristas é a Avenida Geremário Dantas, por onde o tráfego está sendo desviado.

O trânsito complicou ainda mais por causa do fechamento da Linha Amarela, em função de outra ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas na Cidade de Deus.

Fonte: Agência Brasil