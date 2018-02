Ações do Snapchat despencam após mensagem de Kylie Jenner

Kylie Jenner

Um simples tuíte da estrela de reality shows Kylie Jenner provocou uma retração nos papéis da empresa que controla o Snapchat, que perdeu US$ 1,3 bilhão de dólares em valor de mercado na quinta (22).

“Então mais alguém parou de abrir o Snapchat? Ou sou apenas eu… isto é tão triste”, afirmou Jenner no Twitter, onde tem mais de 24,5 milhões de seguidores.

“Ainda amo o snap… meu primeiro amor”, escreveu em seguida. As ações da Snap Inc. caíram mais de 6% na quinta.

Jenner deu à luz a uma menina, Stormi, este mês e o anúncio no Instagram viralizou fortemente em todo planeta.

12 momentos emocionantes da gravidez de Kylie Jenner

A gravidez de Kylie Jenner

Video “Para Nossa Filha” reúne momentos da gravidez de Kylie Jenner

Créditos: Youtube/ Reprodução

Fonte: Vírgula UOL