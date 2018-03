Acidente com lancha deixa dois mortos e dois feridos em Ilha Grande (RJ)

Uma lancha atropelou quatro pessoas por volta das 12h de hoje (30) na localidade da Lagoa Azul, em Ilha Grande, no sul fluminense, deixando dois mortos e dois feridos. De acordo com a prefeitura de Angra dos Reis, uma pessoa morreu no local. Outras três foram socorridas por pessoas que estavam no local e levadas em uma lancha particular até o cais de Santa Luzia, no centro da cidade de Angra.

Já no cais, eles receberam os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil municipal. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Geral de Japuíba. Mas um deles, que estava em estado grave, morreu. As outras duas vítimas têm apenas ferimentos leves.

Segundo a prefeitura de Angra, as vítimas eram turistas que tinham saído em um passeio de saveiro a partir da Vila do Abraão, em Ilha Grande. O saveiro parou na Lagoa Azul, para que os turistas pudessem nadar no mar. Foi quando a lancha os atropelou.

O condutor da embarcação que atropelou os banhistas já foi encaminhado para a Delegacia de Angra dos Reis.

Fonte: Agência Brasil