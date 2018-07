“Acho que não saí da minha infância ainda”, afirma Maurício de Sousa

O mais famoso e premiado cartunista brasileiro, Maurício de Sousa, é o entrevistado do programa Conversa com Roseann Kennedy desta segunda-feira (16), na TV Brasil, às 21h15.

Maurício de Sousa recebeu a equipe do programa na sede dos seus estúdios, em São Paulo, onde trabalham mais de 300 desenhistas e roteiristas.

Ele começou a fazer quadrinhos profissionalmente há quase 60 anos. Os primeiros personagens foram Bidu e seu dono Franjinha. A revista da Mônica foi lançada em 1970 e a turma não parou de crescer.

“Estamos chegando à quinta geração de leitores e acho que com isso nós alfabetizamos milhões de brasileiros com a cartilha informal que é a revista da Turma da Mônica”. Atualmente, entre quadrinhos e tiras de jornais, as criações de Maurício chegam a cerca de 50 países, com 1 bilhão de revistas publicadas, álbuns de figurinhas e livros.

As obras do cartunista representam quase 85% do mercado de publicações infantojuvenis. “Isso é um recorde em qualquer lugar do mundo. E não é segredo. O pessoal pode vir aqui que eu explico como é”, afirma Maurício, que costuma receber desenhistas novatos e fazer conferências sobre o seu trabalho.

No programa, o público poderá ver a genialidade do artista, que tem como aliados a criatividade, o senso de oportunidade e uma alma de criança. “Eu acho que não saí da minha infância ainda. Eu era bem o Chico Bento. Morava em Mogi das Cruzes. Como eu tive essa infância tão gostosa não quero podá-la, deixar de tê-la junto comigo”, revela.

Fonte: Agência Brasil