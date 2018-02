AC/DC pretende gravar álbum novo com Axl Rose, diz site

(Foto: reprodução/Facebook) AC/DC

Mesmo com tantas baixas na banda, o AC/DC decidiu seguir em frente. Segundo o site Alternative Nation, o grupo de Angus Young deve continuar fazendo turnês com Axl Rose nos vocais e até gravar um álbum novo.

O jornalista australiano Murray Engleheart, contato próximo da banda, postou em seu Facebook a seguinte mensagem: “Especulem o quanto quiserem, mas eu já disse isso antes e vou dizer novamente: AC/DC irá continuar com Axl nos vocais — novo álbum, turnê, tudo isso. O que foi uma grande aposta de Angus acabou se tornando um triunfo igualmente gigante que pavimentou o caminho para o futuro’.

Nos últimos anos a formação do AC/DC perdeu o vocalista Brian Johnson, que foi afastado por ordem médica com perigo de surdez. O baixista Cliff Williams deixou o grupo e Malcolm Young, um dos fundadores e pilares da banda, faleceu em 2017. O último show que o grupo fez com Axl Rose nos vocais foi em setembro de 2016.



