Ação integrada prende cinco suspeitos de furtos a bancos

Cinco homens apontados como autores de furtos em agências bancárias foram presos, na noite deste domingo (11.02), em ação integrada da Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar de Mato Grosso. Na madrugada de sábado para domingo (11), os criminosos tentaram furtar o banco Bradesco da cidade de Peixoto de Azevedo (691 km ao Norte) e foram presos em Rosário Oeste (128 km a Oeste) quando retornavam a Cuiabá.

Moradores de bairros da região do CPA, Vinicius Alexandre de Queiroz, 28 anos, Wanderson Lanas Soares, 25, Ivan da Silva Oliveira, 29, Pedro Paulo de Arruda Moraes, 29, e Pedro Rafael Moura, 21, foram interceptados na BR-163 por policiais do 4ª Batalhão da Polícia Militar de Várzea Grande, após informações repassadas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) sobre os criminosos que viajavam em um veículo Gol branco.

De acordo com a Polícia Militar, nas buscas ao veículo foi encontrada uma mochila com várias ferramentas (lixadeira, furadeira, arco de pua, talhadeira, chaves de fenda), comumente usadas na abertura de cofres de bancos.

A Gerência de Combate ao Crime Organizado informou que os presos são também suspeitos de furtos em bancos no Estado de Mato Grosso do Sul, onde eram monitorados pelo Grupo de Repressão a Roubo a Bancos, Assaltos e Sequestro (Garras), que acabou ajudando o GCCO com informações para prisão do grupo, que vinha agindo em Mato Grosso.

Os assaltantes têm as mesmas características dos criminosos que aparecem no circuito interno da agência bancária. Os cinco estão na Delegacia de Rosário Oeste, local em que serão autuados em flagrante e encaminhados à disposição da Justiça.