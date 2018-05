Ação em feira livre apreende mais de 4 toneladas de mercadorias no Rio

Ação conjunta da Secretaria de Ordem Pública (Seop) da prefeitura do Rio com a Polícia Militar resultou (20) na apreensão de 4,5 toneladas de bancos, pneus e outras peças de carros, todas sem nota fiscal, na Feira Livre de Acari, zona norte da cidade. As mercadorias apreendidas foram recolhidas pela Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb). A ação de ordenamento teve como objetivo coibir o comércio ilegal na região, supostamente originário do roubo de cargas e automóveis.

A prefeitura informou, em nota, que os fiscais de controle urbano apreenderam ainda diversos tipos de produtos comercializados irregularmente, como 393 itens de material elétrico e 53 pneus usados, além de alimentos, entre os quais mais de 1,9 mil pacotes de biscoitos, 282 embalagens de molho de tomate e 290 de batata palha, 376 garrafas de suco, 417 latas de achocolatado, 244 sacos de farinha para tapioca e 96 de farofa, e 48 vidros de azeitona. Todos os produtos serão periciados para verificação da procedência.

A Vigilância Sanitária também recolheu cerca de 750 quilos de produtos fora da temperatura de acondicionamento ideal e, portanto, impróprios para o consumo.

Ações

Neste ano, já tinham sido realizadas duas ações na feira de Acari, nos dias e , que resultaram na apreensão de quatro toneladas de autopeças, 620 quilos de alimentos, entre frios e perecíveis, garrafas de cerveja, peças de computadores, mídias em geral, bicicletas, óculos, receptores de TV a cabo e cosméticos, entre outros produtos.

Fonte: Agência Brasil