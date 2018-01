Ação da Polícia Civil do Rio deixa três mortos na favela do Jacarezinho

Uma ação da Polícia Civil deixou três mortos na comunidade do Jacarezinho, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, na manhã de hoje (30). Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, eles foram baleados em confronto com os agentes e chegaram a ser levados para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos.

Cerca de 300 agentes de várias delegacias fazem nesta terça-feira uma ação no Jacarezinho, com o objetivo de cumprir mandados de prisão contra integrantes da quadrilha que controla a venda de drogas na comunidade, inclusive os suspeitos de matar o delegado Fábio Monteiro e o agente Bruno Guimarães Buhler.

Até o início da tarde de hoje, 12 pessoas tinham sido presas na ação. O delegado Fábio Monteiro foi assassinado na comunidade em 12 de janeiro deste ano, enquanto o agente Bruno Buhler morreu durante uma ação policial em agosto do ano passado.

Fonte: Agência Brasil