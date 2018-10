Academia põe fotos de políticos em sacos de pancadas

(Foto: reprodução Reuters/Simon Dawson)

Uma academia em Londres, Inglaterra, achou um jeito para que os participantes melhorassem seus desempenhos: implantou várias fotos de políticos em sacos de pancadas e dentro do recinto. Desse modo, as pessoas podem aliviar a tensão surrando aquele candidato que não podem ver na frente de jeito nenhum.

O método tem o nome de Brexfit, trocadilho com a palavra Brexit, sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, e consiste em ter rostos de políticos em sacos de boxe, bolas, no chão (para que as pessoas pulem em cima) e em sacos de corrida.

A primeira-ministra Theresa Bay, o líder trabalhista Jeremy Corbyn e o ex-prefeito de Londres Boris Johnson são alguns alvos estampados na academia.

O dono do local, Marc Diaper disse à Reuters: “É muito bom! Você pode dar socos nos políticos que mais odeia. As pessoas saem das aulas mais leves e aliviadas”. A polonesa Ania Jarzabkiewicz, que treina no local, comentou: “Tenho problema com o meu financiamento estudantil por causa do Brexit. Hoje, liberei a minha frustração e me sinto muito bem”.

Confira fotos:

Fonte: Vírgula UOL