Abril tá chegando e os usuários do Twitter estão fazendo o balanço do ano até agora

Nós estamos no último dia de março. E enquanto 2018 vai avançando, a gente vai se perguntando o que aconteceu esse tempo todo, né? Os usuários do Twitter, pelo menos, adoram fazer um ~balanço~, e agora estão avaliando the road so far. A hashtag #abriljátáaíeeu está no Trending Topics e nós separamos as melhores ~reflexões~ pra você:

#AbrilJáTáAíEEu ainda preciso ler esse livro pic.twitter.com/7UwXcmy2z3

— (@_Sou_Ana) March 31, 2018

#AbrilJáTáAíEEu venho sofrendo todos os dias para acordar pic.twitter.com/LgdRkKVpLl

— O+ Trouxa (@MoraesSolomon) March 31, 2018

#AbrilJáTáAíEEu ainda estou procurando emprego pic.twitter.com/Law4aBvAwH

— INFELIZ (@laekitoo) March 31, 2018

#AbrilJáTáAíEEu sobre fazer papel de trouxa esse ano pic.twitter.com/JohvX2oMaI

— Priscylla (@prilicciardi) March 31, 2018

#AbrilJáTáAíEEu não sei oq tá acontecenu pic.twitter.com/tD22n5bxX5

— Vih (@Vih_Vause) March 31, 2018

#AbrilJáTáAíEEu ainda tô passando raiva pic.twitter.com/KUqO4YVhVc

— Tio Rona'Ss ® (@MelhorNemSaber) March 31, 2018

#AbrilJáTáAíEEu estou sorteando qual boleto vou pagar pic.twitter.com/BrW9LZkHYy

— O+ Trouxa (@MoraesSolomon) March 31, 2018

#AbrilJáTáAíEEu ainda contínuo fingindo que está tudo bem pic.twitter.com/VPYjC5y6Qr

— INFELIZ (@laekitoo) March 31, 2018

#AbrilJáTáAíEEu estou pic.twitter.com/vHr4lQCvRb

— Edgler Yunchester (@Rajado_Chester) March 31, 2018

