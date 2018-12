Abertas inscrições para exposição de trabalho de artistas homossexuais

O Observatório de Favelas recebe, até o dia 17, inscrições de artistas LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais e pessoas com outras identidades de gênero e orientações sexuais) que desejem integrar a exposição Bela Verão 2019 – Transcendências. A mostra ocorrerá em janeiro e fevereiro no Galpão Bela Maré, na capital fluminense, e reunirá obras de fotografia, desenho, gravuras, pinturas, instalações, videoinstalações, performances.

Para participar da seleção, os interessados deverão comentar sua obra e contar um pouco de sua trajetória, por meio de portfólio digital e biografia resumida.

Essa pode ser uma chance para pessoas da periferia que pretendem materializar e finalizar trabalhos que, por falta de recursos, não saíram do papel ou foram interrompidos, pois cada um dos dez artistas escolhidos irá receber R$ 500. O valor poderá ser usado quitar os custos da produção, transporte e embalagem das peças.

A única exigência do edital, lançado com apoio do Ministério da Cultura, é que o artista more no estado do Rio de Janeiro. Coletivos artísticos LGBTQIA+ estão autorizados a concorrer, desde que representados por uma pessoa física.

O resultado do processo seletivo será comunicado a todos os participantes por e-mail e, divulgado no perfil do Facebook do Galpão Bela Maré, até 20 de dezembro. As inscrições são gratuitas.

Fonte: Agência Brasil