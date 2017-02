Abel demonstra confiança com início do Tricolor na temporada

No domingo, a partir das 19h30, o Fluminense vai disputar sua terceira partida pelo campeonato Carioca. Com números excelentes no Campeonato Estadual – já que venceu seus dois jogos sem sofrer gols e lidera o Grupo C de forma isolada -, o time de Abel Braga medirá forças com a Portuguesa no Los Larios, em Duque de Caxias. As recentes exibições da equipe encheram de otimismo o treinador tricolor, que elogiou seus comandados.

– (Dois jogos sem sofrer gols) dá confiança. Mas o que nos deu mais (confiança) foi o jogo contra o Vasco, que no Brasil é a equipe que melhor aproveita as bolas paradas. Aquele foi um grande teste, mas nós mudamos a marcação, que agora é homem a homem. As coisas tem corrido bem, além de não tomarmos gols com a bola rolando, o que é melhor ainda. A gente está contente, mas é muito cedo, temos que melhorar tudo – disse Abel após os treinos da tarde desta sexta, no CT Pedro Antonio Ribeiro da Silva.

O treinador do Fluzão ainda destacou a importância do atacante Henrique Dourado para sua equipe. Escolhido por Abel para ser o capitão do Fluminense em 2017, o centroavante foi apontado como um pilar do time, que reflete nos bons resultados que vem sendo conquistados pelo Tricolor.

– Eu tenho uma admiração enorme por ele. Desde o Palmeiras. Ele é um jogador de uma conduta irrepreensível. Ele tem uma liderança nata, tranquila. Na hora de cobrar é bem moderado. O Dourado tá com moral comigo, com os colegas, com ele mesmo, com a torcida e acho que até com a imprensa. Ele é um jogador importante. Ele luta de forma descomunal – concluiu Abel Braga.

Na tarde desta sexta, o treinador comandou os reservas do Fluminense em atividades técnicas em campo reduzido. Por sua vez, os titulares fizeram musculação na academia do CT Pedro Antonio Ribeiro da Silva. No mesmo local, partir das 10h de sábado, o Tricolor fará seu último treino antes do duelo das 19h30 de domingo, contra a Portuguesa. O Estádio De Los Larios será o palco do embate, válido pela terceira rodada da Taça Guanabara.

(Com Assessoria)