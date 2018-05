Abastecimento teve pequena melhora nesta terça, diz Ceasa-RJ

A chegada de alimentos à Central Estadual de Abastecimento do Rio de Janeiro (Ceasa-RJ) teve uma “pequena melhora” hoje (29), avaliou uma nota divulgada na página oficial do órgão na internet. A central foi afetada pelos oito dias de greve dos caminhoneiros e ficou com parte dos pavilhões praticamente vazia nos últimos dias.

Diante dos reflexos da greve, a Ceasa decidiu abrir no feriado de Corpus Christi (31) os mercados de Irajá, no Rio de Janeiro, e de São Gonçalo. O funcionamento das lojas será facultativo.

Segundo levantamento da Ceasa, 178 caminhões levaram mantimentos à central até o início da tarde de hoje. Ontem, por exemplo, apenas 37 caminhões tinham transportado mercadorias para o local.

O número de caminhões que chegou hoje, no entanto, segue bem abaixo do que normalmente é verificado. Na terça-feira antes da greve dos caminhoneiros (15/05), 779 caminhões carregados entraram na Ceasa.

O Pavilhão 21, que atende aos agricultores do estado do Rio, chegou a ficar praticamente vazio e, segundo a Ceasa, já começou a se normalizar.

O resultado da maior oferta de hortaliças foi a melhora nos preços. A alface crespa, que ontem 6 quilos custavam R$ 100, caiu hoje para R$ 50 a mesma quantidade. O preço do repolho também caiu pela metade e a acelga hoje custava um quarto do valor de ontem.

A central de abastecimento aconselhou que produtores e caminhoneiros que estiverem com dificuldades de chegar às centrais do Rio e São Gonçalo devem se concentrar em mercados do interior para obterem escolta até a Região Metropolitana.

Produtor de cebola, Henrique dos Santos Machado contou que ainda não tem condições de avaliar o tamanho do prejuízo que teve com a interrupção das entregas.

“A gente não tem previsão de quando vai normalizar, porque esses caminhões entraram por causa do Exército. A gente não sabe se amanhã vai chegar mercadoria ou se não vai”.

Leonardo da Mota, que também é produtor, contou que o prejuízo com a venda de tomate é muito grande, mas ainda não está contabilizado. Para ele, a partir de agora a situação vai se normalizar.

“Creio que de amanhã em diante já vai ser bem melhor”.

Fonte: Agência Brasil