A um dia do casamento, MC Guimé e Lexa se declaram um para o outro nas redes sociais

O Mc Guimê e a Lexa vão oficializar a união nesta terça, 22 de maio. E na expectativa do grande dia, os dois se declararam um para o outro no Instagram!

Lexa escreveu em legenda de uma foto da primeira vez em que os dois cantaram juntos: “Eu, uma menina de Jacarepaguá-RJ, travessa, estudiosa, teimosa, amiga, família e alucinada por música.. Você, menino de Osasco-SP, sonhador, fujão da escola, tinhoso e dono do coração mais mole que eu conheço! Juntos, em um caminho que Deus traçou pra gente!”



É amanhã… Meu Deus, amanhã… Essa foto foi no palco, primeira vez que cantamos juntos, primeira vez que te olhei diferente, primeiro beijo.. Olha, os melhores momentos são quando pegamos nosso cafezinho, mesmo eu não sendo tão fã, mas eu tomo só pra te acompanhar e agradar.. sentamos na frente de casa e olhamos o sol ir embora, nesses momentos sempre lembramos de quando você trabalhava na quitanda e eu na padaria, com muito orgulho, pq quem trabalha com honestidade, é digno… lembramos da nossa infância juntos, mas o melhor… lembramos sempre do amor infinito que Deus tem por nós! Eu, uma menina de Jacarepaguá-RJ, travessa, estudiosa, teimosa, amiga, família e alucinada por música.. Você, menino de Osasco-SP, sonhador, fujão da escola, tinhoso e dono do coração mais mole que eu conheço! Juntos, em um caminho que Deus traçou pra gente! Somos um milagre da vida, aliás, todos nós somos! Você nasceu prematuro de 6 meses, sem expectativa de vida, sem expectativa de andar. Eu era maluca de querer viver da música, ngm acreditava em mim, só a minha mãe que topava minhas loucuras. Em você encontrei as melhores conversas, pq você me entende tão bem… Quando estou nervosa, sua serenidade me acalma, quando choro, seu abraço gigante, cobre toda dor e traz paz! Te amo @guimemc te amo demais! A ansiedade e a alegria tomaram meu coração, até amanhã #CasamentoLexaEGuime #AmanhaTeremosTextaoTambem

O “menino de Osasco” retribuiu, postou uma foto linda do ensaio de noivado e disse que Lexa era bem mais do que ele sonhava. Ninguém aqui tá chorando, quem tá chorando são vocês!



Só de pensar… já me emociono. Amanhã vc vai estar tão linda de noiva q já tá me fazendo perder o sono! Obrigado pelas lindas palavras de hj e parabéns por ser tão incrível assim… Vc realmente é bem mais do q eu sonhava!!! TE AMO.

A cerimônia será realizada às 20h na Catedral da Sé, em São Paulo, pelo Padre Fábio de Melo. A festa para 400 convidados vai acontecer em Moema, Zona Sul da cidade.



