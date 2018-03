A menos de 3 meses da Copa, Neymar mostra como está o pé pós-cirurgia

(Foto: reprodução/ Instagram)

Faltando menos de três meses para a Copa do Mundo, que começa em 14 de junho, Neymar mostrou nesta noite de segunda, 26, como está o seu pé pós-cirurgia.

Pelo Instagram Stories, o jogador postou um vídeo em que aparece fazendo fisioterapia. É possível ver que o local operado ainda está bem inchado.

Neymar se lesionou em uma partida entre o PSG e Olympique de Marsella, no dia 25 de fevereiro. A previsão é que no final de maio ele possa estar pronto para voltar aos campos. Vamos torcer!

Confira o pé de Neymar:

(Foto: reprodução/Instagram)

Fonte: Vírgula UOL