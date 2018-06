A internet não perdoa: Maradona vira capa de discos clássicos

(Foto: reprodução/internet)

Leia maisÉ por isso que não se deve correr de salto alto na ruaRancor pelo 7×1? Brasileiros comemoram eliminação da Alemanha da …

A internet na mão do brasileiro é uma fábrica de memes. E na Copa a produção em massa está a todo vapor. É um melhor do que o outro.

Um dos últimos alvos dos ‘fazedores de memes’ foi Maradona. Após a vitória de 2 a 1 da Argentina em cima da Nigéria, jogo em que o ex-craque que estava assistindo e até passou mal, ‘Dieguito’ acabou estampando capas de discos clássicos do rock com seus gestos de ‘sofrência’ durante a partida.

Obras de The Smiths, Radiohead, Misfits, Queen e de bandas de black metal ganharam versões com Maradona, e ficaram incríveis. Confira abaixo:

Como dizem por ai, a internet não perdoa.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Maradona vira capa de discos

Créditos: reprodução/internet

Maradona vira capa de discos

Créditos: reprodução/internet

Maradona vira capa de discos

Créditos: reprodução/internet

Maradona vira capa de discos

Créditos: reprodução/internet

Maradona vira capa de discos

Créditos: reprodução/internet

Maradona vira capa de discos

Créditos: reprodução/internet

Maradona vira capa de discos

Créditos: reprodução/internet

Maradona vira capa de discos

Créditos: reprodução/internet

Maradona vira capa de discos

Créditos: reprodução/internet

Maradona vira capa de discos

Créditos: reprodução/internet

Maradona vira capa de discos

Créditos: reprodução/internet

Maradona vira capa de discos

Créditos: reprodução/internet

Maradona vira capa de discos

Créditos: reprodução/internet

Maradona vira capa de discos

Créditos: reprodução/internet

Maradona vira capa de discos

Créditos: reprodução/internet

Maradona vira capa de discos

Créditos: reprodução/internet

Mais galerias

Torcida Brasil – 27/06

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Torcida Brasil – 22/06

Mais galerias

Torcida Brasil – 27/06

Anitta no Rock in Rio Lisboa 2018

Torcida Brasil – 22/06

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1284794’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL