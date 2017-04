A franquia tá vivaça! Fãs piram com trailer de ‘Call Of Duty: WWII’

“Call of Duty World War II” tem tudo para ser um dos maiores games de Guerra da história. Que trailer fabuloso! — Douglas Luis (@douglasluis7) 26 de abril de 2017

Call of Duty voltando pra 2 Guerra, pqpppp — Sawada (@guisawada) 26 de abril de 2017

BOOTS ON THE GROUND! Call of Duty WW2 tá insano demais. Tô chorando aqui. — Octavio Neto (@octaviobuzz) 26 de abril de 2017

CALL OF DUTY: WWII. O desembarque na Normandia estilo soldado Ryan é a morte do tio Ben/pais do Batman dos jogos de tiro. — JMTrevisan (@JMTrevisan) 26 de abril de 2017

Vi o trailer do Call of Duty e o orçamento desse jogo deve ser uns US$ 200 bilhões — Guilherme Jacobs (@GhostJacobs) 26 de abril de 2017

O trailer foi padrãozão, o simples pra dizer que Call of Duty está sim, vivo — Augusto GTNobre (@augustogtt) 26 de abril de 2017

meu call of duty esta vivo — canseiras urbanas (@brunapenilhas) 26 de abril de 2017

Que trailer maravilhoso do novo Call of Duty. Puta que pariu. Minha franquia tá vivaça!!!! — matheus (@izzomrm) 26 de abril de 2017

