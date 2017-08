A Força do Querer: por ciúmes, Ruy faz Zeca perder casa e emprego

Nos próximos capítulos de A Força do Querer, Ruy flagrará Ritinha (Isis Valverde) falando ao telefone com Zeca (Marco Pigossi) e terá uma crise de ciúmes. O rapaz passará a armar um plano para fazer o caminhoneiro voltar para Parazinho.

Em cena prevista para ir ao ar no dia 20 de setembro, o empresário será alertado por Amaro (Pedro Nercessian) por estar pegando pesado demais. Ruy ligará para a transportadora onde Zeca trabalha e pedirá a cabeça dele para continuar fazendo negócio com a companhia. Ele fará o mesmo com outras empresas.

“Já te falei. Vou fazer tudo pra afastar esse Zeca daqui! Tudo! As portas que eu puder fechar pra ele eu fecho. Esse cara é uma perturbação pra mim! Ainda por cima vizinho lá da mãe da Ritinha. Ritinha toda hora querendo se meter em Niterói, frequentar aquelas festas. Ele não fica na dele, provoca. Fica ligando para a Ritinha, puxando assunto”, se defenderá.

Sem chão, Zeca dirá a Ritinha que quer voltar para Parazinho. Aí, Ruy resolve dar a cartada final e comprar a casa onde ele mora, que é alugada, para expulsá-lo, junto com sua família, de lá. “Eu sei que a casa é alugada. Eu vou comprar”, prometerá ele.

A manobra deixará Nazaré (Luci Pereira) desesperada. Ela contará a Zeca que o dono pediu o imóvel o mais rápido possível e eles não têm para onde ir.

Fonte: Vírgula UOL