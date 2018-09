‘A Fazenda’: Ana Paula comenta expulsão; veja memes

Ana Paula Renault

Ana Paula Renault, ex-BBB, está de volta à TV aberta, desta vez no reality da TV Record A Fazenda 10.

Logo no primeiro dia, a dona do bordão “olha elaa” começou abastecendo a pasta da zoeira no computador da galera.

Ana Paula também comentou sua expulsão do BBB. Ela disse que histórias fora dali não importavam. Será que agora ela vence?

Ana Paula falando que todo mundo entra zerado na Fazenda, que não importa as histórias deles fora dali, porque o público se importa com o que acontece ali mesmo. #Afazenda

— Giovanne (@TeamRealitysBR) 19 de setembro de 2018

Veja os memes do primeiro dia:

quando me perguntam como ta os contatinho da vida #afazenda10 pic.twitter.com/Ok39LMGXxy

— uaimatheus (@uaimatheus) 19 de setembro de 2018

Tirei print e mandei pra própria pessoa #Afazenda10 pic.twitter.com/M6ebKEKIds

— gordao (@gordaopvcs) 19 de setembro de 2018

#AFazenda10 pic.twitter.com/6I6bJNL6ou

— lekka. (@editslekka) 19 de setembro de 2018

#AFazenda10 pic.twitter.com/9S2OtRNV6C

— Reality Social (@RealitySocial) 19 de setembro de 2018

eu vendo esses machos conversando pic.twitter.com/1Q6SYHRJtt

— nando (@demetrinando) 19 de setembro de 2018

mood pic.twitter.com/o3ECxRha2m

— nando (@demetrinando) 19 de setembro de 2018

#AFazenda #Dia1 pic.twitter.com/EFNEmH1dY8

— Genaro Ninja (@LiderBBB) 19 de setembro de 2018

