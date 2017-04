9 verdades e uma mentira sobre k-pop, gênero que é mania mundial

Você já deve ter visto uma molecadinha dançando ao som de k-pop por aí. Febre mundial, o gênero musical é um enigma para muitos que não entendem o motivo de tanto amor.

Referências do cenário do k-pop no Brasil, a escritora, apresentadora e youtuber Babi Dewet e as especialistas em cultura coreana Natália Pak e Érica Imenes, criadoras do portal SarangInGayo, se juntaram para escrever um livro sobre o gênero que ultrapassou a música para virar estilo de vida.

As três estiveram no programa Virgula.Mix, da Mix TV, na quarta (19) e nós aproveitamos para esclarecer algumas dúvidas sobre a febre e desvendar curiosidades.

Fonte: Vírgula UOL