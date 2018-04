7 praias maravilhosas que você precisa conhecer em Floripa

A “Ilha da Magia” é um dos destinos mais procurados no sul do Brasil por quem gosta de praias e natureza. A capital de Santa Catarina tem areia e mar para todos os gostos, desde as praias mais selvagens e descontraídas do sul, até os requintes do norte da ilha. O Virgula foi até Floripa e selecionou sete lugares que não podem ficar de fora do seu passeio. Confira na galeria:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Praia da Joaquina

Créditos: Thaís Sabino

Praia do Mole

Créditos: Thaís Sabino

Praia do Campeche

Créditos: Thaís Sabino

Parte afastada da Praia do Campeche

Créditos: Thaís Sabino

Praia da Daniela

Créditos: Thaís Sabino

Caminho para Ilha do Campeche

Créditos: Thaís Sabino

Ilha do Campeche

Créditos: Thaís Sabino

Piscinas naturais da Barra da Lagoa

Créditos: Thaís Sabino

Praia Barra da Lagoa

Créditos: Thaís Sabino

Jurerê Internacional

Créditos: Reprodução

Praia da Joaquina

Créditos: Thaís Sabino

Praia do Mole

Créditos: Thaís Sabino

Praia do Campeche

Créditos: Thaís Sabino

Parte afastada da Praia do Campeche

Créditos: Thaís Sabino

Praia da Daniela

Créditos: Thaís Sabino

Caminho para Ilha do Campeche

Créditos: Thaís Sabino

Ilha do Campeche

Créditos: Thaís Sabino

Piscinas naturais da Barra da Lagoa

Créditos: Thaís Sabino

Praia Barra da Lagoa

Créditos: Thaís Sabino

Jurerê Internacional

Créditos: Reprodução

Mais galerias

5 costumes russos que você não conhecia

5 lendas incríveis de Florianópolis

Sertanejos em Orlando

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

5 costumes russos que você não conhecia

5 lendas incríveis de Florianópolis

Sertanejos em Orlando

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1278689’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL