7 maiores boatos que inventaram sobre Pabllo Vittar

Pabllo Vittar é um dos nomes mais bem cotados da nova música brasileira. Mas a drag queen mais amada do Brasil é um ímã para fake news.

Veja a nossa seleção de maiores notícias falsas envolvendo a popstar do Maranhão de 23 anos.

Já afirmaram que cantora será novo rosto nas cédulas de R$ 50 (1). Engravidou bailarina do Faustão (2). Será candidata à presidência (3). Fará turnê por escolas (4). Apresentará programa infantil na TV (5). Receberá R$ 5 milhões da lei Rouanet (6). Cantará o hino brasileiro na estreia da Copa (7).

Pabllo sempre rende e os malandrões aproveitam. Cuidado ao compartilhar notícias sobre a popstar drag.

