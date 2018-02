51 anos de Kurt Cobain: relembre 10 atitudes dele que fazem falta no rock hoje

(Foto: divulgação)

A única certeza que temos é que o tempo passa rápido. E, um dos exemplos disso é que se estivesse vivo, Kurt Cobain completaria 51 anos nesta terça, 20. Nascido em 1967, à frente do Nirvana, o rapaz franzino, de cabelo despenteado, roupas relaxadas e rasgadas e atitudes mil, mudou o mundo da música no início dos anos noventa.

Quando empunhava a sua guitarra, Kurt intimidava qualquer gigante do show business e tinha uma legião de fãs em seu exército grunge. O músico agia na contramão do que a industria queria, e vencia a batalha.

Porém, em 5 de abril de 1994, resolveu dar fim à sua vida e levou com ele toda a atitude, rebeldia e ousadia que o rock, o gênero mais visceral da música, possui. Ou você se lembra de algum outro artista que veio até o Brasil e ‘trollou’ a Rede Globo ao vivo, cuspindo na câmera e mostrando o pênis para milhares de pessoas que estavam assistindo? Pois é, Kurt fez isso no show do Nirvana no finado festival Hollywood Rock, em 1993.

Momento do show do Nirvana no Brasil

Para homenagear e relembrar esse grande (e rebelde) artista, ressaltamos algumas vezes em que Kurt mostrou o espirito do rock and roll nas atitudes, seja em shows, em apresentações de TV, ou em fotos, deixando a gente com o maior sorriso no rosto e pensando: Esse é o cara! E que falta faz.

Dez atitudes de Kurt Cobain que não existem mais

Detonando a Globo

Quando o Nirvana tocou no Rio de Janeiro, em 1993, o show estava sendo transmitido ao vivo pela Rede Globo. Kurt soube disso e não deixou quieto. Cuspiu nas câmeras e – pasmem – mostrou o peru para todo o Brasil ver. Chocante é pouco!

Créditos: Reprodução

Kurt hates Axl

Quem mais trolaria Axl Rose no auge? Kurt! Em uma premiação da MTV, o vocalista do Nirvana deu a maior cuspida no piano de Axl e deixou a obra lá para o cantor do Guns ver. Só que o piano era de Elton John….fuéeen

Créditos: Reprodução

Muito macho!

Kurt curtia tocar vestido de mulher, e mesmo assim era mais macho que todos os rockstars glam da época!

Créditos: Reprodução

Tem coragem?

Kurt não tinha medo e posava para fotos com um revólver na boca, sempre com a intenção de causar um mal estar na sociedade. Após seu suicídio, ninguém ( ou quase ninguém) mais repetiu a foto

Créditos: Reprodução

Versão robô

Quando foi ao “Top of The Pops”, Kurt se recusou a fazer playback e deu a maior zoada no programa. Cantou como se fosse um dos integrantes robóticos do Kraftwerk em slow motion e entrou para a história!

Créditos: Reprodução

Pode zoar que eu deixo

Sabe o vídeo paródia de “Smell Like Teen Spirit”, feito por Weird Al Yankovic? Então, Kurt deu a benção ao músico para ser zoado, e ainda o chamou de gênio. Imagine o Justin Bieber fazendo isso hoje? Iria processar por bullying

Créditos: Reprodução

Tenso!

Ninguém mais na face da terra seria capaz de escrever uma música chamada “I Hate Myself and I Want To Die” (Eu me odeio e quero morrer). Verdadeiro e corajoso!

Créditos: Reprodução

Coitado do baterista

Em 1992 o Nirvana fez o show mais clássico de todos no Reading Festival. Ao fim, Kurt literalmente voou na bateria, a destruindo toda. Coisa que ele ADORAVA fazer. Depois, muitos tentaram copiar, mas não com a sinceridade de Kurt

Créditos: Reprodução

Segunda versão

Todos conhecem a capa de Nevermind, certo? Mas a princípio, Kurt queria mesmo era uma mulher dando a luz na piscina, de forma bem nítida. Pensou se a ideia dele fosse aceita?

Créditos: Reprodução

Cueca listradinha

Por fim, quando estava em casa ele adorava usar cuecas com estampas de zebra. Courtney Love que o dedurou! É rock’n’roll ou não é?

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL