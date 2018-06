5 Seconds of Summer se reinventa em ‘Youngblood’: ‘É nosso álbum mais maduro’

(Foto: divulgação) 5 Seconds of Summer

Os meninos cresceram. Parece que foi ontem que o 5 Seconds of Summer, ou 5SOS como também é chamado carinhosamente pelos milhares de fãs, conquistou as paradas de sucessos com seu primeiro álbum. Cinco anos se passaram e nesta sexta-feira, 15, o quarteto australiano lança o terceiro trabalho da carreira, Youngblood, onde a evolução sonora é nítida.

“‘Youngblood’ aponta para uma nova direção do 5 Seconds of Summer”, diz o baterista Ashton Irwin em exclusiva ao Virgula. “Nós crescemos e não soamos mais como uma banda de pop punk o tempo todo. Ouvindo as músicas novas você percebe influências de rock alternativo, rock and roll, hip hop e até de new wave. Sabe, não é um álbum tão jovem como os outros. Mas também não é tão sério e ‘dark’. É mais maduro”, completa.

O vocalista Luke Hemmings entra na conversa: “Ouvimos muito The Cure, The Police e INXS, bandas que usam guitarras para fazer ótimas canções pop. Foi o nosso foco, primar pelos instrumentos orgânicos nas composições. Artistas de rap como Eminem e Dr. Dre também foram importantes enquanto gravávamos o álbum. Escutamos eles o tempo todo”.

Capa de Youngblood

Dias antes da entrevista, que rolou em um estúdio no bairro Aclimação, em São Paulo, o 5 Seconds of Summer fez show único no Brasil. A apresentação ‘sold out’ aconteceu no Cine Joia, casa de pequeno/médio porte na capital paulista.“Foi ótimo tocar em um lugar pequeno para sentir como os fãs iriam reagir às novas músicas. A gente conseguia ver as pessoas dançando e era exatamente o que queríamos“, diz o guitarrista Michael Clifford. “Agora vamos levar essas canções a palcos maiores e ver como vão funcionar”, finaliza.

Em 2017, o 5SOS foi uma das grandes atrações do Rock in Rio e tocou na primeira noite do festival, em que Lady Gaga foi substituída pelo Maroon 5 por causa do cancelamento da cantora em cima da hora . “Pra gente funcionou muito bem a troca, pois conhecíamos os engenheiros de som e toda a equipe do Maroon 5, além deles serem uma banda de rock como nós. Foi uma boa coincidência”, relembra Ashton.

Fonte: Vírgula UOL