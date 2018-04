5 motivos para ir à SP-Arte 2018, que vai até domingo

SP-Arte 2018

Entre esta quinta (12) e domingo, o Pavilhão da Bienal recebe a 14ª edição da SP-Arte – Festival Internacional de Arte de São Paulo, com a participação de galerias de 15 países.

A SP-Arte é uma Disneylândia da arte contemporânea. De Banksy e Os Gêmeos, ela traz ainda obras em profusão de artistas, não apenas contemporâneos, que vale mergulhar como Jesús Rafael Soto, Carlos Cruz-Díez, Waltercio Caldas, Hercules Barsotti, Luiz Sacilotto, Leonilson, Mamma Andersson.

Há espaço ainda por modernistas como Tarsila do Amaral, Cícero Dias, Emiliano Di Cavalcanti, Anitta Malfatti, Candido Portinari, Iberê Camargo. Ícones da pop art, performance e design são outros atrativos. Vá com tempo.

“Em um cenário de instabilidade econômica do país, a solidez e relevância conquistadas junto ao mercado garante que a SP-Arte continue sendo um destino para galeristas do mundo inteiro. Para 2018, queremos reforçar nossas

atenções nas novidades produzidas no setor. Além da permanência de galerias já consagradas, o Festival também reserva espaço para novos expositores, que trazem olhares inéditos sobre a produção artística”, afirma Fernanda Feitosa, diretora e fundadora da SP-Arte.

A agenda educativa no Pavilhão da Bienal contará não só com as visitas guiadas temáticas, mas também com lançamentos de livros e com o Talks – ciclo de debates com especialistas, artistas e colecionadores.

Veja 5 motivos para não perder:

1. Expositores gringos

Mais uma vez, a SP-Arte atrai as mais renomadas galerias de arte do mundo. Entre os nomes de destaque que retornam à Feira, estão David Zwirner e Marian Goodman (Nova York), White Cube (Londres), Neugerriemschneider (Berlim) e Kurimanzutto (Cidade do México). Já entre as galerias, Fragment (Moscou) e Cayón (Madri) são destaques entre as novatas internacionais do evento. É a primeira participação de expositores da Rússia na SP-Arte. Na foto, obra de Mamma Andersson.

Créditos: Divulgação

2. Expositores nacionais

No âmbito nacional, participam não só galerias tradicionais como Dan, Bergamin & Gomide, Vermelho, A Gentil Carioca, Casa Triângulo, Fortes D’Aloia & Gabriel, Luisa Strina e Millan, mas chegam também 12 novatas, entre elas Adelina, Verve, Base e Mapa (as duas últimas no setor Repertório apostando no resgate da obra de artistas históricos), todas paulistanas, e a carioca Gaby Indio da Costa. Na foto, obra de Di Cavalcanti.

Créditos: Divulgação

3. Conhecer tendências

Entre os trabalhos expostos na SP-Arte, o público poderá conferir os projetos curados Solo e Repertório, espaços concebidos com o objetivo de evidenciar a produção de importantes nomes da contemporaneidade. Neste ano, galerias oriundas de dez países apresentam alguns de seus artistas mais relevantes. Na foto, obra de Marina Weffort, da galeria Cavalo, Rio de Janeiro.

Créditos: Divulgação

4. Fazer uma visita guiada

As visitas guiadas do evento, que entraram na programação do ano passado, também estão confirmadas para esta edição. “Insistiremos nesta aposta, que vem ao encontro de um de nossos principais objetivos: trabalhar pela formação de público, tanto de novos apreciadores, como de colecionadores de arte. Queremos proporcionar a nossos visitantes uma imersão neste universo”, diz Fernanda Feitosa, diretora e fundadora da SP-Arte.

Créditos: Divulgação

5. Ver alguns de seus preferidos

Existem muitas jóias escondidas na SP-Arte. Na foto, Jesús Rafael Soto.

Créditos: Divulgação

Banksy

Créditos: Divulgação

Waltercio Caldas

Créditos: Divulgação

Luiz Sacilotto

Créditos: Divulgação

Robert Rauschenberg

Robert Rauschenberg

Créditos: Divulgação

SERVIÇO

SP-Arte/2018

Datas abertas ao público:

12 a 15 de abril – Quinta-feira a sábado, das 13h às 21h. Domingo, de 11h às 19h.

Preview: 11 de abril

Pavilhão da Bienal

Parque Ibirapuera, Portão 3

São Paulo, Brasil

Entrada:

R$ 45,00 [geral] | R$ 20,00 [meia promocional*] *Estudantes, portadores de deficiência, idosos com mais de 60 anos, jovens entre 15 e 29

anos pertencentes a famílias de baixa renda, profissionais dos quadros docentes ou de

gestão da rede pública estadual e municipal de ensino e portadores do Vale-Cultura

poderão adquirir a meia entrada promocional, mediante apresentação de documento

oficial com foto e respectivo documento de registro ao benefício. Crianças de até 10 anos

não pagam entrada. A bilheteria encerra suas atividades 30 minutos antes do término do

evento.

Fonte: Vírgula UOL