5 hábitos russos que você pode adotar

A Copa do Mundo de 2018 está se aproximando e com ela pessoas do mundo inteiro fazem uma imersão na cultura e costumes russos. Que o frio por lá é intenso, todo mundo sabe, a toquinha peluda com orelhinhas também é um símbolo famoso do país, assim como as bonecas infinitas umas dentro das outras. Mas existem outros hábitos da Rússia, menos conhecidos, que talvez você queira para chamar de seu.

1. Levar presente

Ao visitar um amigo, vizinho ou familiar, segundo o site Russia Beyond, os russos costumam levar presentes. Uma caixa de chocolates, um bolo, flores ou um brinquedo para a criança da casa. Por lá, não se deve chegar à casa de alguém de mão vazia.

2. Tomar chá com a colher dentro da caneca

Nos tempos da União Soviética, as pessoas brincavam que os russos bebiam chá com o olho direito fechado, para não correr o risco de o cabo da colher entrar no olho.

3. Ano novo duas vezes

Até 1918, russos usavam o calendário juliano que fica 13 dias atrás do calendário gregoriano, adotado por todos os países ocidentais. Resultado: duas comemorações de ano novo. Apesar de os russos terem adotado o calendário gregoriano há tempos, a comemoração do “velho ano novo” ainda é tradição no país.

4. Sorvete no inverno

O frio intenso no país não é desculpa para recusar sorvete. Sorveterias continuam abertas – e vendendo – mesmo quando a temperatura cai para de zero.

5. Último minuto

Os russos deixam para fazer tudo no último minuto. Eles são atrasados para começar, mas terminam bem e dentro do deadline. Por um lado, isso mostra incapacidade de planejamento, por outro, indica que os russos são bons em executar trabalho.

Caio Castro em viagem até a Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

O ator está fazendo uma viagem por vários países até chegar a Moscou, na Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

O ator está fazendo uma viagem por vários países até chegar a Moscou, na Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

Caio Castro em viagem até a Rússia

Fonte: Vírgula UOL