5 ‘fake news’ sobre chocolate que você precisa saber

Chocolate ajuda a emagrecer, será extinto, está contaminado com HIV…

O termo “fake news” ganhou forças ao lado do crescimento da presença do presidente Donald Trump na imprensa, mas já faz tempo que não é somente usado para assuntos da política norte-americana. Informações falsas que circulam pela web agora correm risco de ganhar um carimbo de atestado de falsidade e o Virgula separou algumas sobre uma delícia que muita gente vai consumir nos próximos dias. Confira na galeria fake news sobre chocolate.



Chocolate ajuda a emagrecer

Há cerca de três anos a notícia de que comer chocolate todos os dias ajuda na perda de peso foi capa do jornal europeu Bild. A notícia foi baseada em uma armadilha do jornalista Johannes Bohannon e um amigo para mostrar como estudos científicos sem fundamento se espalham pelo mundo. A notícia sobre o chocolate como estratégia para emagrecer foi reproduzida em mais de 20 países

Créditos: Reprodução

Chocolate causa dor de cabeça

Embora o chocolate seja responsabilizado por causar e piorar enxaquecas, um estudo da Universidade de Pittsburgh mostrou que não há conexão entre o alimento e o problema

Créditos: Reprodução

Chocolate contaminado com HIV

Uma história sobre a contaminação do chocolate da empresa britânica Cadbury com vírus HIV foi publicada na web. Mas a informação era falsa. A UNAIDS, braço da ONU no combate a Aids, informou que não é possível contaminar um produto manufaturado como o chocolate com sangue de uma pessoa portadora do HIV

Créditos: Reprodução

Chocolate é afrodisíaco

De tempos em tempos surgem informações sobre como o chocolate ajuda na libido. Mas estudos científicos jamais conseguiram evidências concretas sobre a relação

Créditos: Reprodução

O chocolate será extinto em 40 anos

A informação sobre o fim do chocolate circulou nas redes sociais. A teoria é que por conta das mudanças climáticas, as árvores de cacau morreriam e, logo, não haveria o principal ingrediente para produzir a delícia. A publicação foi inspirada na tentativa de cientistas em criar uma forma de cacau geneticamente modificado para resistir as mudanças climáticas. Mas os cientistas jamais afirmaram que a pesquisa estava baseada na previsão de extinção do cacau

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL