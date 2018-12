Fim do mês de Novembro, 31 foi o dia escolhido pelo jovem casal, Giuliano Guilherme Martins Couto e Tayná Carvalho, para a Grande Revelação do Sexo do bebe que esta a caminho.

A prima Any Rios, cantou para o Bebê, antes que soubessem o resultado!

A canção 9 Meses (Oração do Bebê) da Bárbara Dias

Foi uma ótima experiência, desde ao chegar tudo muito harmonioso, e apenas uma amiga sabia o resultado, e as apostas entre ser “Menino” ou “Menina” circulavam nas mesas dos convidados, a empolgação era gostosa. De repente surgiu a contagem regressiva e a explosão do balão cheio de interrogações estourou cobrindo os olhos do jovem casal emocionado com tudo, uma imensidão AZUL , declarando o menino Gael! Seja Bem Vindo com muita Saúde!

Com Avós Paternos Giuliano Thimoteo Medeiros Couto, Alessandra Antônia Martins Couto.

Com os Avós Maternos Carlos Eduardo Duarte carvalho e Maira Albuquerque dos Santos

Com os Avós Maternos Carlos Eduardo Duarte carvalho e Maira Albuquerque dos Santos, a Bisa Iolene Albuquerque e a maninha da Tayna a Bruna

Com Biavós Paternos Circe da Guia Medeiros Couto e João Bosco da Costa Couto

Com Biavós Paternos Giuliano thimoteo Medeiros Couto, Alessandra Antônia Martins Couto.

O Tio de primeira Viagem Gabriel com a rima Raiany Martins e a Tia Adriana