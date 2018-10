E assim se passaram 25 anos…. Que vcs continuem sempre assim um ao lado do outro, com cumplicidade e respeito, lutando pelos mesmos ideais, sabendo perdoar os erros e aprendendo com os acertos.

Deus permita que estejam sempre juntos, por muitos e muitos anos. ❤️❤️ Marcio e Adriana Costa Pardal