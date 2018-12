2ª edição do WME premia mulheres na música e homenageia Elza Soares

(Foto: Daryan Dornelles/ divulgação) Elza Soares

Acontece nesta noite de terça, 4, a 2ª edição do WME (Women’s Music Event Awards by Music2), premiação dedicada totalmente às mulheres brasileiras na música. A cerimônia rolará no Cine Joia, em São Paulo, às 21h.

Preta Gil será a apresentadora do evento que homenageará uma das maiores vozes e personalidade do Brasil e do mundo: a cantora Elza Soares, que aos 81 anos continua produzindo música de alta qualidade. Dona Ivone Lara, que faleceu neste ano aos 96 anos também será homenageada.

Karol Conka, Drik Barbosa, Duda Beat e Preta Gil cantarão uma versão feminina de Andar com Fé, de Gilberto Gil, e Ludmilla, Daniela Mercury, Tulipa Ruiz, Anelis Assumpção e Luisa Sonza farão uma versão de Banho, de Elza Soares. Outros cinco shows completam a cerimônia.

Na premiação, são 13 categorias que incluem Melhor Álbum, Melhor Videoclipe, Melhor DJ, Melhor Cantora, Revelação do Ano, Melhor Música e mais. Estão concorrendo nomes como Anitta, Anavitória, Simone & Simaria, Iza, Tiê, Daniela Mercury, Marília Mendonça, a própria Elza Soares e muitas outras.

O WME será transmitido ao vivo pelo Facebook da Skol e pelo canal a cabo Music Box Brazil, das 21h às 22h30. Bora prestigiar essa mulherada superpoderosa?

Fonte: Vírgula UOL