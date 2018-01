2018: veja previsões do seu signo na astrologia hindu

Reprodução/Nuevamujer.com Astrologia hindu ou védica, uma das mais antigas da humanidade

Uma reportagem do Metro Internacional revelou as previsões de 2018 segundo a astrologia hindu ou védica, uma das mais antigas da humanidade.

“Segundo ela, cada pessoa tem um código de nascimento planetário, ou Gashas, ​​relacionado às diferentes atividades que ela realizou em vidas passadas:, afirma a publicação.

Saiba como será o seu 2018 de acordo com a astrologia hindu:

MESHA -Áries

“Os arianos são impulsivos e entusiasmados. Eles são bons amigos porque falam tudo o que vem do seu coração. Durante 2018, você terá mais estabilidade emocional do que você teve em 2017. Este ano, os projetos que você pensou há tantos meses começarão a se tornar realidade. O amor dessa vez tomará conta da sua vida, por isso é importante aprender a cuidar das relações e deixar a monotonia para trás. Constança e amor serão as palavras de 2018.”

VRISHA- Touro

“Este 2018 parece melhor do que nunca em questões financeiras, mas você deve prestar mais atenção as suas relações pessoais e sentimentais, pois sua sensibilidade está mais forte do que nunca. Pare de agir por impulso e aprenda a refletir. Deixe a serenidade e a reflexão guiar seu ano.”

MITHUNA – Gêmeos

“A sorte estará do seu lado em 2018, mas tenha cuidado porque isso pode mudar. Por isso, a melhor coisa que você pode fazer é evitar ter pensamentos ruins e permanecer com pessoas que te trazem energias negativas. Este ano, você precisará de paciência e disciplina para ter sucesso.”

KARKA- Câncer

“Este ano, você enfrentará situações complicadas que o desequilibrarão um pouco. No entanto, você poderá resolver tudo lentamente, mas com objetividade. Pessoas chegaram e mudaram a sua vida. Tenha esperança e dedicação para enfrentar 2018.”

SIMHA- Leo

“2018 chegará com grande estabilidade no amor. Atue menos por impulso e cuide do seu dinheiro, já que você tende a gastar mais do que deve com coisas que não precisa. Aprenda a economizar e reflita sempre antes de agir.”

KANYA- Virgem

“Em 2018, você estará mais caseiro do que nunca. É provável que em 2017 tenha negligenciado muito sua família e é por isso que este ano você terá a oportunidade de passar mais tempo com eles. Haverá mais reuniões familiares que o ajudarão a estabilizar sua vida. Nas relações, as coisas podem se tornar obsessivas por causa da sua falta de maturidade. Então, tente controlar mais seu ciúme para que tudo flua da melhor maneira. Seu 2018 será sobre a estabilidade e a alegria.”

TULA- Libra

“Às vezes, você é muito rancoroso, o que já lhe trouxe vários problemas. Em 2018, você aprenderá que a vida não é sobre passar os dias pensando no pior que pode acontecer. As energias negativas devem ser transformadas e não multiplicadas. Será um ano de maturação para que você seja mais produtivo e eficaz que em 2017. Este ano será sobre positividade e percepção.”

VRISCHIKA- Escorpião

“Para um escorpiano, tudo é paixão e sensualidade, mas as coisas ficarão um pouco complicadas em 2018. Não se desespere ou acabará fazendo coisas das quais irá se arrepender. Aproveite a vida e curta cada momento em vez de pensar no que era ou poderia ser. Lamentar nunca é uma boa escolha. 2018 será o ano perfeito para começar tudo o que você sempre quis, então se deixe guiar pela paciência.”

DHANU- Sagitário

“Você ama a versatilidade, e por isso se entedia rápido. Você gosta de estabilidade, mas odeia estagnação. Embora seja complicado lidar com essa dualidade, as pessoas ao seu redor são as que realmente te amam e te compreendem. Durante 2018, você terá a oportunidade de crescer em questões acadêmicas ou empresariais. Sabedoria e espiritualidade o guiarão.”

MAKARA -Capricórnio

“Embora você esteja muito calmo, parece que 2017 fez com que você perdesse o controle sobre a própria vida. Em um momento, você se sentiu sem rumo, confuso, frustrado e muito triste. Este 2018 pode começar bem silencioso, mas acredite, será um ano muito melhor porque você vai perceber realmente quem são as pessoas que o apreciam pelo que você é e elas te ajudarão. As palavras para 2018 são: maturidade e autocontrole.”

KUMBHA- Aquário

“Embora você seja uma pessoa cautelosa, 2017 foi complicado com relação a dinheiro. Aprenda a gastar e abster-se de adquirir coisas que você não precisa. Comece 2018 com inteligência e autocontrole que muitos aspectos da sua vida financeira irão melhorar.”

MEENA- Peixes

“Este ano você esteve muito longe dos amigos e familiares, tudo isso porque deixou o trabalho ou vida acadêmica tomar conta de todo o seu tempo. Não é errado focar nessas coisas, mas lembre-se: todos os excessos são ruins. O novo ano vai trazer mudanças, mais afeto, mais experiências e aprendizagens. Portanto, esteja preparado! Em 2018 virá uma nova vida e novas aventuras.”

Fonte: Vírgula UOL