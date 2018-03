20 transformações que provam que as pessoas podem mudar muito em um espaço de seis anos

Reprodução/Twitter #2012vs2018

Na internet, a hashtag #2012vs2018 está provando que transformações completas podem acontecer em muito pouco tempo.

Seja por perda de peso, um corte de cabelo diferente ou até superação de uma doença, essas pessoas se sentem muito melhores agora. Apenas seis anos se passaram, mas as transformações são impressionantes.

Reprodução/Twitter #2012vs2018

Vem conferir na galeria:

20 transformações incríveis

1 de 20

Essas transformações são impressionantes!

Fonte: Vírgula UOL