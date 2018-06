1ª foto de Brad Pitt e Leonardo DiCaprio para filme de Tarantino é divulgada

(Foto: reprodução/ Instagram)

Nesta quarta, 27, Leonardo DiCaprio postou em seu Instagram uma foto ao lado de ninguém menos que Brad Pitt. A imagem é o primeiro registro de Once Upon A Time in Hollywood, próximo filme de Quentin Tarantino que tem os dois atores no elenco.

No post, DiCaprio e Pitt aparecem caracterizados como seus personagens no longa, que se passa em 1969, na cidade de Los Angeles, EUA, e retrata os assassinatos da Família Manson.

DiCaprio interpretará Rick Dalton, um ator de TV que luta para sobreviver em Hollywood e Pitt será Cliff Booth, amigo e dublê de Dalton. Eles serão vizinhos da atriz Sharon Tate, estrela do cinema morta pelo clã de Manson.

O filme tem estreia marcada para 9 de agosto de 2019, exatamente 50 anos após o assassinato de Sharon Tate.

Brad Pitt em ensaio da GQ:

Fonte: Vírgula UOL