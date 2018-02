19 melhores fotos de partos de 2018 querem mostrar toda a força que as mães têm

Marijke Thoen Geboortefotografie Marijke Thoen Geboortefotografie – Vencedor Geral

Leia maisFoto de parto pélvico na água viraliza nas redes sociaisHomens experimentam dor do parto para provar que ‘mulheres …

O momento do nascimento é das parte mais emocionantes da vida e é sempre uma celebração. Por isso, o concurso Birth Becomes Her premia todos os anos as fotografias de parto mais incríveis de cada ano, que mostram momentos impressionantes de mães passando por essa experiência única e demonstrando toda a sua força.

A competição recebeu inscrição de mais de mil fotos de todo o mundo, que competiram em cinco categorias: Maternidade, Parto, Nascimento, Frescor e Amamentação.

Dominique Lamontagne Photography Dominique Lamontagne Photography – Terceiro Lugar na categoria Nascimento

Os vencedores foram escolhidos por um júri internacional, enquanto os admiradores de fotografia poderiam expressar sua opinião ao votar na categoria People’s Choice.

Confira na galeria 19 fotos que mais impressionaram o júri e o público:

Fotos vencedoras do concurso ‘Birth Becomes Her’

1 de 19

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Concurso 'Birth Becomes Her'

Ashley Marston Photography – Segundo lugar na categoria Parto

Créditos: Ashley Marston Photography

Concurso 'Birth Becomes Her'

Benzel Photography – Segundo lugar na categoria Maternidade

Créditos: Benzel Photography

Concurso 'Birth Becomes Her'

Brisbane Birth Photography – Primeiro lugar na categoria Nascimento

Créditos: Brisbane Birth Photography

Concurso 'Birth Becomes Her'

Caroline Devulder – Vencedora do voto popular na categoria Nascimento

Créditos: Caroline Devulder

Concurso 'Birth Becomes Her'

Christina Benton – Terceiro lugar na categoria Amamentação

Créditos: Christina Benton

Concurso 'Birth Becomes Her'

Dominique Lamontagne Photography – Terceiro Lugar na categoria Nascimento

Créditos: Dominique Lamontagne Photography

Concurso 'Birth Becomes Her'

Ebb and Flow Photography – Vencedora da categoria Amamentação

Créditos: Ebb and Flow Photography

Concurso 'Birth Becomes Her'

Esther Edith Photography – Vencedora do voto popular na categoria Parto

Créditos: Esther Edith Photography

Concurso 'Birth Becomes Her'

Fox Valley Birth and Baby – Primeiro lugar na categoria Frescor Pós-Parto

Créditos: Fox Valley Birth and Baby

Concurso 'Birth Becomes Her'

Fox Valley Birth and Baby – Segundo lugar na categoria Amamentação

Créditos: Fox Valley Birth and Baby

Concurso 'Birth Becomes Her'

Gabriella Hunt Photography – Vencedora do voto popular na categoria Amamentação

Créditos: Gabriella Hunt Photography

Concurso 'Birth Becomes Her'

Jen Conway Photography – Primeiro lugar na categoria Maternidade

Créditos: Jen Conway Photography

Concurso 'Birth Becomes Her'

Ker-Fox Photography – Segundo lugar na categoria Nascimento

Créditos: Ker-Fox Photography

Concurso 'Birth Becomes Her'

Lacey Barratt Photography – Segundo lugar na categoria Frescor Pós-parto

Créditos: Lacey Barratt Photography

Concurso 'Birth Becomes Her'

Laura Cate Photography – Terceiro lugar na categoria Parto

Créditos: Laura Cate Photography

Concurso 'Birth Becomes Her'

Marijke Thoen Geboortefotografie – Vencedor Geral

Créditos: Marijke Thoen Geboortefotografie

Concurso 'Birth Becomes Her'

NEO Photography – Vencedora por voto popular na categoria Frescor Pós-parto

Créditos: NEO Photography

Concurso 'Birth Becomes Her'

Rebecca Coursey Photography – Primeiro lugar na categoria parto

Créditos: Rebecca Coursey Photography

Concurso 'Birth Becomes Her'

Vanessa Mendez Photography – Terceiro lugar na categoria Maternidade

Créditos: Vanessa Mendez Photography

Mais galerias

Arte e fotografia

Projeto mostra reação de pessoas ao verem pessoas acima do peso

Arte e fotografia

Arte em 3D

Arte e fotografia

Fotógrafo faz retratos para mostrar a beleza única das sardas

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL