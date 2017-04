17ª temporada do BBB foi a mais comentada no Twitter da história do reality

A turbulenta 17ª temporada do Big Brother Brasil, que terminou na última quinta-feira (13) e consagrou a gaúcha Emilly Araújo como campeã, foi a mais comentada na história do reality.

Segundo levantamento da empresa, foram 42 milhões de citações ao programa, número 48% maior que o ano anterior, Além disso, foram feitas mais de 350 transmissões de vídeo ao vivo via Periscope pelo perfil oficial do BBB sobre acontecimentos da casa e com debates a respeito do programa.

A rede social também estreou uma nova ferramenta que ajudou a impulsionar essas marcas, com uma sessão exclusiva para quem estivesse comentando o BBB 17 em tempo real. Cerca de 215 mil usuários optaram por seguir essa curadoria, com os melhores memes e tweets de acordo com o Twitter. Vivian, Emilly e Marcos foram os participantes mais citados.

Fonte: Vírgula UOL