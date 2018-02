15 sugestões de praias do Nordeste para o Burning Man brasileiro

Montagem/Divulgação Sugestões para o Tropical Burn

Leia maisBurning Man terá edição no Brasil e se chamará Tropical Burn

O anúncio da chegada da edição regional do Burning Man ao Brasil, na semana passada, deixou os aventureiros e fãs da cultura alternativos animados.

O que se sabe até agora é que a a versão brasileira da “experiência social” ou “cidade temporária” – o Burning Man não é um festival – rolará em uma praia no Nordeste, se chamará Tropical Burn e está programado 27 de dezembro a 2 de janeiro, entre 2018/19 .

A informação surgiu no site Chicken or Pasta. Originalmente realizado nos Estados Unidos, o Burning Man é realizado anualmente desde 1986 em Black Rock Desert, no estado de Nevada.

Sugestões de locais para o Tropical Burn

1 de 15

Baía do Sancho, Fernando de Noronha

Todos sonham com Noronha, por que não o Tropical Burn?

Créditos: Divulgação

Praia do Patacho, São Miguel dos Milagres_

Créditos: Pinterest/Reprodução

Canoa Quebrada, Ceará

Créditos: Divulgação

Praia de Pipa, Tibau do Sul

Créditos: Divulgação/Guia do Turismo Brasil

Lençóis Maranhenses

Créditos: Divulgação

Moreré, Ilha de Boipeba

Créditos: Divulgação/Guia da Bahia

Praia de Porto de Galinhas – Ipojuca – Pernambuco

Créditos: Divulgação

Praia de Japaratinga, Maragogi, Alagoas

Créditos: Divulgação

Praia de Jericoacoara, Jijoca de Jericoacoara_

Créditos: Reprodução/Youtube

Praia de Ponta Grossa, Icapuí(CE)

Créditos: Divulgação

Praia de Tambaba em João Pessoa, Paraíba

Créditos: Divulgação

Praia do Encanto (Quinta Praia), em Morro de São Paulo, Bahia

Créditos: Divulgação

Praia do Espelho, Porto Seguro, Bahia

Créditos: Divulgação

Praia do Rio da Barra, Trancoso, Bahia

Créditos: Divulgação

Praia dos Carneiros, Tamandaré, Pernambuco

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL