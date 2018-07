11 dançarinos posam nus no topo de prédios de Nova York para projeto fotográfico

Dançarinos posam nus no topo de prédios de Nova York, nos EUA

Inspirado por seu passado, o fotógrafo Omar Z. Robles tem capturado os graciosos e sutis movimentos de bailarinos por mais de 4 anos. Omar gosta que os corpos dos dançarinos contem suas próprias histórias, muitas vezes fazendo um contraponto com ambientes urbanos.

“Antes de ser fotógrafo, estudei e me apresentei profissionalmente como mímico”, contou. “Eu encontrei na fotografia uma maneira similar de criar histórias usando apenas a linguagem visual”, opinou.

Dançarinos posam nus no topo de prédios de Nova York, nos EUA

Sua última série, Bare Sky Dance, acontece nos telhados da cidade de Nova York, com os dançarinos mostrando um lado mais vulnerável, onde ficam completamente nus. “O corpo nu fala sobre a nossa existência frágil, ainda mística e graciosa”, afirmou.

“Normalmente, fotografo bailarinos nas ruas, mas achei que os telhados seriam uma reviravolta interessante, proporcionando um pouco de privacidade no momento de fotografar”, relatou.

Confira as fotos:

Alberte Nilausen

Dançarinos posam nus no topo de prédios de Nova York, nos EUA

Créditos: Reprodução/Omar Robles

Alexandra Jacob

Dançarinos posam nus no topo de prédios de Nova York, nos EUA

Créditos: Reprodução/Omar Robles

Brittany Cavaco 2

Dançarinos posam nus no topo de prédios de Nova York, nos EUA

Créditos: Reprodução/Omar Robles

Brittany Cavaco

Dançarinos posam nus no topo de prédios de Nova York, nos EUA

Créditos: Reprodução/Omar Robles

Cassandra Orefice

Dançarinos posam nus no topo de prédios de Nova York, nos EUA

Créditos: Reprodução/Omar Robles

Jacline Henrichs

Dançarinos posam nus no topo de prédios de Nova York, nos EUA

Créditos: Reprodução/Omar Robles

Karina Terán 1

Dançarinos posam nus no topo de prédios de Nova York, nos EUA

Créditos: Reprodução/Omar Robles

Silken Kelly

Dançarinos posam nus no topo de prédios de Nova York, nos EUA

Créditos: Reprodução/Omar Robles

Stephanie Chisholm

Dançarinos posam nus no topo de prédios de Nova York, nos EUA

Créditos: Reprodução/Omar Robles

Taylor Massa

Dançarinos posam nus no topo de prédios de Nova York, nos EUA

Créditos: Reprodução/Omar Robles

Terk Lewis 1

Dançarinos posam nus no topo de prédios de Nova York, nos EUA

Créditos: Reprodução/Omar Robles

Fonte: Vírgula UOL