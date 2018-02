100 anos da caipirinha: curiosidades sobre a bebida que você não sabia

(Foto: reprodução)

Leia maisBon Jovi vende apê com preço barato por não aguentar vizinhos …Serviço que está fazendo Cleo Pires emagrecer custa até R$ 150 …

Chegou o fim de semana, aquele momento de aliviar a gravata, tirar os sapatos e relaxar tomando uma deliciosa caipirinha com moderação. Quem é que não vai fazer isso, certo? Só que, o que poucas pessoas sabem é que em 2018 comemora-se 100 anos da criação da caipirinha. Ou seja, mais um motivo para brindar a existência desse drink brasuca.

No entanto, a história da caipirinha é repleta de algumas dúvidas, como por exemplo em qual situação ela foi inventada: por fazendeiros? Para curar a gripe? Em qual cidade brasileira ela nasceu? Também há algumas polêmicas como: pode variar a fruta o precisa ser feita especificamente com limão? Qual fica melhor, com cachaça ou vodka?

Acredite, existe até um decreto de lei assinado pelo Governo em que protege a integridade da caipirinha, a transformando em patrimônio nacional.

Para celebrar o centenário da bebida, Alexandre Bertin, presidente da Confraria Paulista da Cachaça, respondeu todas essas questões e ainda acrescentou algumas curiosidades do tipo: você sabia que Pablo Picasso já tomou a nossa caipirinha?

Confira abaixo, e saúde:

Curiosidades sobre a caipirinha

1 de 7

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Como surgiu

Histórias indicam que a caipirinha teria sido criada a partir de uma receita popular feita com limão, alho e mel e seria indicada para os doentes da gripe espanhola. Como era bastante comum colocar um pouquinho de álcool em todo remédio caseiro, a fim de acelerar o efeito terapêutico, a cachaça era sempre usada até que, um dia, alguém resolveu tirar o alho e o mel. Depois, acrescentaram umas colheres de açúcar para adoçar a bebida. O gelo veio em seguida.

Créditos: reprodução

Como surgiu (a outra parte da história)

Já segundo outros historiadores, a caipirinha foi criada por fazendeiros latifundiários na região de Piracicaba como um drinque local para festas e eventos de alto padrão, sendo um reflexo da forte cultura canavieira na região. A caipirinha, em seus primeiros dias, era vista como um substituto local de boa qualidade ao uísque e ao vinho importados, sendo a bebida servida frequentemente em coquetéis da alta classe de fazendeiros, vendas de gado e eventos de grande notoriedade.

Créditos: reprodução

Pode variar os ingredientes?

Em algumas regiões, açúcar mascavo é usado ao invés do refinado. Mesmo no Brasil, podem ser encontradas variantes com adoçantes artificiais ou com uma grande variedade de frutas. A caipirinha pode ser produzida de diversas maneiras com os mais variáveis ingredientes, sem ser retirado o limão de sua receita original. No entanto, a adição de outros ingredientes na receita é um tema bastante polêmico.

Créditos: reprodução

Mas os bartenders usam outras frutas…

“Os bartenders usam a criatividade como forma de personalização do drinque. No entanto, com outras frutas que não limão, o coquetel não poderia ser chamado de caipirinha, teoricamente”, explica Alexandre Bertin, presidente da Confraria Paulista da Cachaça.

Créditos: reprodução

E pode ser feita com outras bebidas?

Outros destilados, como vodca e saquê, também já foram utilizados para preparar novas versões da bebida. Nesses casos, o cocktail não pode ser chamado, em hipótese nenhuma, de caipirinha. Para proteger a autenticidade do drink nacional, considerado um patrimônio brasileiro, o decreto de lei número 4.851 foi assinado em 2003 pelo Governo para garantir a propriedade intelectual sobre as marcas Caipirinha e Cachaça na legislação internacional.

Créditos: reprodução

Tem que ser feita no copo?

A receita tradicional é diretamente preparada no copo, no qual o limão deve ser levemente macerado com o açúcar, posteriormente acrescentar o gelo e, na sequência, a dose de Cachaça. Deve-se mexer levemente para misturar os sabores. O cocktail trará a acidez do limão, o doce do açúcar e o alcoólico da Cachaça.

Créditos: reprodução

A pessoa mais famosa que já tomou a caipirinha

Segundo a biografia da renomada artista brasileira Tarsila do Amaral, ela era apreciadora da cachaça e da caipirinha. “Quando Tarsila do Amaral morou em Paris, em meados de 1920, ela recebia cachaças enviadas do Brasil, com as quais ela preparava as caipirinhas. Tarsila apresentou a bebida mais brasileira de todas e o cocktail a Pablo Picasso”, conta Mestre Derivan, uma das maiores referências em Cachaça do Brasil.

Créditos: reprodução

Mais galerias

Casa e comida

Comidas da Disney Tóquio

Casa e comida

Esconderijos para guardar objetos de valor

Casa e comida

A nova mansão de Slash

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL