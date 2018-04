10 segredos surpreendentes de como agem os ricos

Como agem os ricos?

Muitas pessoas se esforçam ao máximo para parecer mais ricas do que são. Mas se você olhar objetivamente para o comportamento das pessoas ricas de verdade, ficará surpreso ao descobrir que, na maioria das vezes, elas não estão seguindo os mesmos padrões daqueles que são exteriormente ricos, mas interiormente pobres.

Essa lista examina dez aspectos da vida típica dos milionários que vai contra nossas noções preconcebidas de riqueza. Ele serve como um guia para entender os ricos e um guia para copiá-los da melhor maneira possível: o caminho que pode levar à sua própria riqueza no futuro.

10. Comprar de segunda mão.

Algumas coisas que você não pode (ou não quer) comprar em segunda mão: coisas como roupas íntimas, comida e roupas de cama. Mas quando se trata de todo o resto: os ricos são os primeiros da fila a conseguir uma pechincha comprando em segunda mão. Mais significativamente, as pessoas ricas tendem a não comprar carros novos (entendendo a terrível depreciação que ocorre nos primeiros anos de um carro novo) ou se comprarem um carro novo, eles tendem a comprá-lo e ficar com ele por pelo menos dez anos.

Compre por pouco

9. Pague pouco por propriedades

Fundamentalmente, as pessoas ricas pagam em dinheiro por suas casas ou têm pelo menos um depósito de quinze por cento. E as pessoas ricas tendem a comprar propriedades não mais do que duas vezes e meia sua renda anual após os impostos. As pessoas ricas também tendem a comprar casas antigas e é muito raro que os ricos comprem uma casa nova ou construam uma casa. Isso provavelmente decorre da psicologia dos ricos de não querer levar a depreciação inicial de novos bens.

Compre para durar

8. Evite economia falsa

A ideia de que comprar barato é sempre melhor nem sempre é a melhor. É preferível comprar um par de sapatos por US$ 100 (R$ 341) que dura cinco anos, do que cinco pares de sapatos que custam US$ 20 (R$ 68), mas duram um ano cada e exigem cinco viagens até a loja. Pessoas ricas gastam tempo investigando compras importantes antes de fazê-las para garantir que estão comprando algo que durará o maior tempo possível e, idealmente, reterá parte de seu valor. É por isso que um homem rico vai comprar um terno de US$ 1.000 (R$ 3.410) que parece exorbitante para a maioria de nós. Mas a longo prazo, um processo nessa faixa de preço durará décadas. E se o homem (ou sua esposa) for capaz de consertar suas próprias roupas, elas podem durar uma vida inteira. Quando o príncipe Charles se casou com Camilla Parker-Bowles, ele usava um terno de trinta anos com remendos nele. Mas ele ainda parecia incrível (o príncipe Charles tem a reputação entre os conhecedores de roupas masculinas de ser um homem extremamente elegante).

Espere abaixar o preço

7. Espere o preço baixar. Os ricos vão esperar meses (e às vezes até anos) para obter o melhor valor possível para alguma coisa. É assim que os ricos sobrevivem a desastres como o colapso imobiliário de 2008 nos Estados Unidos. As pessoas que mais se machucaram naquele acidente foram as pessoas que compraram casas que não podiam pagar ou usaram dinheiro do banco para construir um portfólio de propriedades em um sonho de enriquecimento rápido.

6. Não se aposente. Você não fica rico rapidamente. As pessoas ricas gastam suas vidas aumentando sua riqueza, poupando dinheiro e economizando. No entanto, há mais incentivo para não se aposentar quando você é rico: a maioria dos homens ricos possui seu próprio negócio (pequeno ou grande) e, quando você trabalha por conta própria, fica muito mais motivado para continuar trabalhando, porque você tende a ser apaixonado por um negócio que você possui. Isso é agravado pelo fato de que os ricos tendem a gostar de se manter ocupados e a aposentadoria pode ser um aborrecimento terrível para uma pessoa assim. Esta é fácil para os brasileiros.

Adote a simplicidade

5. Viva simples. A frugalidade não é apenas financeiramente sólida, é ambientalmente correta. Quando uma pessoa é extremamente frugal, ela tende a desperdiçar menos. Ser frugal pode ser extremamente agradável e divertido. A quantidade de dinheiro que você pode economizar apenas por ser um pouco cauteloso com cada gasto pode ser astronômica.

4. Use cupons de desconto. No livro The Millionaire Next Door: The Surprising Secrets Of America’s Wealthy (em tradução livre: o vizinho milinionário, os segredos surpreendentes da riqueza americana), vários milionários foram estudados para determinar seus hábitos. Quase todos os entrevistados afirmaram que gastaram mais tempo cortando cupons do que comprando.

3. Tenha um orçamento. Todas as pessoas ricas mantêm um orçamento. E todas as pessoas ricas se apegam a isso. Manter um orçamento é essencial, especialmente quando os preços ou os ganhos variam. A parte mais importante de um orçamento é a honestidade: você deve ser honesto com você mesmo na frente e ter certeza de levar em conta cada centavo e real gasto. Pessoas ricas se debruçaram sobre seu orçamento por horas. Isso é necessário para garantir que os desvios do orçamento sejam contabilizados. Você quase poderia dizer que há uma correlação entre quanto tempo você gasta em seu orçamento e como você vai ficar rico.

Tenha um orçamento

2. Gaste sem remorso com o que você gosta. Uma vez que os ricos se tornam ricos, eles também fazem algo que a maioria de nós não faz: eles investem uma parte de seu dinheiro em bens que enriquecem suas vidas de formas mais do que monetárias. Eles compram arte (porque amam a pintura), compram vinho fino (porque gostam de beber), compram ouro e compram antiguidades, viajam (porque amam viajar).

Não queira parecer rico

1. Não pareça rico. De longe, o aspecto mais significativo da vida dos verdadeiramente ricos é que ninguém pode dizer que eles são ricos. Eles são o cara normal que é seu vizinho, dirigindo um carro velho e trabalhando tantas horas quanto você. Por outro lado, o cara com estilo de vida luxuoso que todo mundo quer imitar provavelmente está quebrado.

Andrew Lloyd Webber tem patrimônio líquido de US$ 1,2 bilhão

Andrew Lloyd Webber tem patrimônio líquido de US$ 1,2 bilhão

Paul McCartney, US$ 1,2 bilhão

Paul McCartney, US$ 1,2 bilhão

Créditos: Gisiela Klein/Divulgação

Herb Alpert, US$ 850 milhões

Herb Alpert, US$ 850 milhões

Créditos: Chris Adjani/Divulgação

Dr. Dre, US$ 830 milhões

Dr. Dre, US$ 830 milhões

Créditos: Divulgação

P. Diddy, US$ 760 milhões

P. Diddy, US$ 760 milhões

Créditos: reproducao

Jay-Z, US$ 700 milhões

Jay-Z, US$ 700 milhões

Créditos: Divulgação

Bono Vox

Paul David Hewson

Créditos: Divulgação

Celine Dion, US$ 700 milhões

Celine Dion, US$ 700 milhões

Créditos: Divulgação

Madonna, US$ 800 milhões

Madonna, US$ 800 milhões

Créditos: Divulgação

Mariah Carey, US$ 520 milhões

Mariah Carey, US$ 520 milhões

Créditos: Divulgação

Beyoncé, US$ 450 milhões

Beyoncé, US$ 450 milhões

Créditos: Divulgação/Beyonce.com

Taylor Swift, US$ 150 milhões

Taylor Swift, US$ 150 milhões

Créditos: Divulgação

Mick Jagger, US$ 360 milhões

Mick Jagger, US$ 360 milhões

Créditos: Reprodução

Shakira, US$ 300 milhões

Shakira, US$ 300 milhões

Créditos: Divulgação

Rihanna, US$ 230 milhões

Rihanna, US$ 230 milhões

Créditos: Divulgação

Katy Perry, US$ 280 milhões

Katy Perry, US$ 280 milhões

Créditos: Reprodução/Instagram

Dave Grohl, US$ 280 milhões

Dave Grohl, US$ 280 milhões

Créditos: Reprodução/Facebook

Justin Bieber, US$ 265 milhões

Justin Bieber, US$ 265 milhões

Créditos: Gabriel Quintão

Ozzy, US$ 220 milhões

Ozzy, US$ 220 milhões

Créditos: Divulgação

Lionel Richie, US$ 200 milhões

Lionel Richie, US$ 200 milhões

Créditos: Divulgação

Axl Rose, US$ 150 milhões

Axl Rose, US$ 150 milhões

Créditos: Reprodução

Adele, US$ 125 milhões

Adele, US$ 125 milhões

Créditos: Divulgação

Eddie Vedder Cinquentão

Eddie Vedder aos 52 anos

Créditos: Reprodução

Alanis Morrisette, US$ 45 milhões

Alanis Morrisette, US$ 45 milhões

Demi Lovato, US$ 33 milhões

Demi Lovato, US$ 33 milhões

Créditos: Reprodução

Camila Cabello, US$ 6 milhões

Camila Cabello, US$ 6 milhões

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL