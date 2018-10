10 motivos por que ‘A Favorita’ deve arrasar no Oscar 2019

Emma Stone em A Favorita

Um dos destaques da 42ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que começou nesta quinta (18) e vai até 31 de outubro, A Favorita, de Yorgos Lanthimos, vem despontando como filme que deve arrasar no Oscar 2019.

Na trama, que se passa na Inglaterra do século 18, a rainha Anne (Olivia Colman) ocupa o trono, mas é sua amiga lady Sarah (Rachel Weisz) que dá as cartas. Quando Abigail (Emma Stone) chega à corte, descortina-se um jogo de sedução e poder.

Vencedor do Prêmio Especial do Júri de melhor atriz para Olivia Colman no último Festival de Veneza, o filme abriu a Disneylândia cinéfila na quarta para convidados e foi exibido para a imprensa na quinta.

A Favorita será exibido na Perspectiva Internacional da Mostra nos dias 20, às 19h30 (Espaço Itaú – Frei Caneca 1) e 24, às 21h30 (Cinearte Petrobrás 1).

Veja em nossa galeria alguns motivos que devem fazer o filme ser um dos mais concorridos da Mostra e também do Oscar.

1. Emma Stone dá um show

No papel de uma ambiciosa serva que já foi nobre, a atriz dá um show de interpretação

Créditos: Divulgação

2. Atuações impecáveis

Olivia Colman e Rachel Weisz também estão arrebatadoras.

Créditos: Divulgação

3. Rainha humana

No papel de uma rainha fragilizada, Olivia Colman venceu o prêmio de melhor atriz em Veneza.

Créditos: Divulgação

4. Mulheres na frente

Como uma tendência observada nos últimos anos, o Oscar 2019 deve valorizar mulheres fortes. Em A Favorita, os homens estão sempre em segundo plano.

Créditos: Divulgação

5. Figurinos

Devem chover prêmios técnicos para o filme. Figurinos são impecáveis e deve ser uma barbada.

Créditos: Divulgação

6. Som

A edição de som também deve pode ganhar Oscar.

Créditos: Divulgação

7. Trilha

Temas de grandes compositores criam climas perfeitos

Créditos: Divulgação

8. Roteiro

Dividido em capítulos, o roteiro é bem construído

Créditos: Divulgação

9 . Direção

Yorgos Lanthimos, grego de 45 anos, realizou uma obra primorosa.

Créditos: Divulgação

10. Sátira

O filme de época mostra que o jogo do poder não muda. É uma sátira mordaz.

Créditos: Divulgação

A Favorita

Créditos: Divulgação

A Favorita

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL