10 motivos para não perder shows da Camila Cabello

Voltado para o público jovem, o Z Festival retorna em outubro em quatro cidades, tendo como principal headliner a cantora norte-americana/cubana Camila Cabello com sua nova turnê internacional, Never Be the Same World Tour.

Em sua sexta edição, o Z Festival acontece em Porto Alegre, no dia 11 de outubro, no Pepsi On Stage; em Uberlândia, no dia 13 de outubro, na Arena Sabiazinho; em São Paulo, no dia 14 de outubro, no Allianz Parque; e em Curitiba, dia 16 de outubro, na Pedreira Paulo Leminski.

Veja motivos que fazem os shows de Camila Cabello no Brasil serem imperdíveis:

A dona de tudo

1. Desde a ascensão de “Havana”, Camila Cabello se tornou uma das principais mulheres da música pop mundial e uma das artistas mais populares do Spotify.

Créditos: Divulgação

Havana na na na

2. A cantora ganhou seu primeiro hit #1 Billboard Hot 100 quando Havana chegou ao topo em janeiro deste ano.

Créditos: Divulgação

Só chegando

3. Never Be The Same Tour é a primeira turnê dela

Créditos: Divulgação

Nada de fora

4. Camila tem cantado na turnê todas as músicas de seu álbum de estreia, junto com suas maiores colaborações. Ela criou uma verdadeira experiência visual com montagens inspiradoras de vídeo, excelentes coreografias e dançarinos, lasers e uma banda afiada, para um público sempre apaixonado.

Créditos: Divulgação

Alguns spoilers

5. Em “Inside Out”, depois de começar o show com uma versão estrondosa de “Never Be the Same” e um desempenho atrevido de “She Loves Control”, Cabello apresenta uma versão animada de “Inside Out” seguida de um dance break para um mashup de “Hold Yuh” do Gyptian “e” Sean Paul’s “Get Busy”.

Créditos: Divulgação

Mais spoilers

6. Em “Consequences”, depois de cantar lindamente “a cappella” “Can’t Help Falling In Love” de Elvis Presley, sem dúvida um dos muitos destaques do show, Cabello vai para o piano para uma performance totalmente solo de “Consequences” que faz com que sua voz sobressaia e faça mais um dos momentos inspiradores do show.

Créditos: Divulgação

Rainha, né mores?

7. Camila tem brilhado em premiações como VMA 2018, no qual levou o prêmio principal, e lidera as indicações ao EMA MTV, em 4 de novembro.

Créditos: Divulgação

Consequências

8. Ela acaba de anunciar que uma nova versão de “Consequences” será o último single do álbum de estreia, “Camila”.

Siga a líder

9. Com “Havana”, Camila Cabello se tornou a primeira mulher a atingir a marca de um bilhão de reproduções no Spotify.

Créditos: Divulgação

Sem perder a ternura, jamais

10. Ela trata seus fãs, “os Camilizers”, muito bem. Na ação mais recente, para promover o clipe de Consequences, ela mandou para 12 fãs uma caixa com Polaroids feitas durante as gravações do vídeo.

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL