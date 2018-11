10 fatos sobre o Blondie, atração do Popload Festival

Debbie Harry

Pioneiro na cena new wave e punk nos anos 70 em Nova York, o Blondie se apresenta pela primeira vez no Brasil, nesta quinta (15), no Popload Festival.

Lorde, MGMT, Death Cab For Cute, At The Drive In, Letrux, Céu, Liniker, O Terno, Tropkillaz e Mallu Magalhães & Tim Bernardes também estão na escalação.

Nós separamos dez fatos interessantes sobre o grupo formado em 1974 pela cantora e musa Debbie Harry ao lado do guitarrista Chris Stein e do baterista Clem Burke, o grupo emplacou uma série de hits que influenciam bandas até hoje, como Heart of Glass, Call Me, Rapture e One Way or Another:

SERVIÇO

Popload Festival 2018

Data: 15 de novembro

Horário: A partir das 11h (abertura dos portões)

Local: Memorial da América Latina (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Barra Funda – São Paulo)

Valor: Pista – 1º lote [R$ 180 (meia-entrada) e R$360 (inteira)]; 2º lote [R$ 205 (meia-entrada) e R$ 410 (inteira)]; 3º lote [R$ 225 (meia-entrada) e R$ 450 (inteira)]; Pista Premium – R$ 375 (meia-entrada) e R$ 750 (inteira).

10. Anjo e serpente

O Blondie foi originalmente chamado de O Anjo e a Serpente (The Angel and the Snake).

Créditos: Chris Stein

9. Meu nome é Blondie, não é Bond

O álbum do Blondie, The Hunter’, de 1981, inclui a faixa For Your Eyes Only, que foi originalmente gravada para o filme de James Bond. No entanto, os produtores rejeitaram e escolheram uma música de Sheena Easton.

Créditos: Divulgação

8. Me chama

Call Me foi originalmente composta para Stevie Nicks do Fleetwood Mac, mas acabou sendo gravado por Blondie. Tornou-se um hit número um para a banda.

Créditos: Bob Gruen

7. Tamo aí

Lançaram no ano passado seu 11º disco de estúdio, Pollinator. Produzido por John Congleton (Sleater-Kinney e St. Vincent).

Créditos: Divulgação

6. Na atividade

O álbum possui um time pesado de convidados, incluindo o ex-Smiths Johnny Marr, Dev Hynes/Blood Orange (na melhor faixa, “Long Time” ), Sia, Joan Jett, Nick Valensi (Strokes) e Charli XCX, entre outros.

Créditos: Lexie Moreland

5. Eu sou a lenda, bebê

Dos shows memoráveis na mítica boate CBGB’s, em Nova York, a festivais recentes, como o Coachella, Blondie vendeu mais de 40 milhões de discos pelo mundo e jamais perdeu a relevância. Debbie Harry, em 1978.

Créditos: Ebet Roberts

4. Problemas psíquicos

O primeiro evento psíquico ocorreu quando ela tinha três anos, logo depois que seus pais lhe disseram que ela foi adotada. Ela escreve: “Morávamos em Hawthorne, Nova Jersey, onde eu passava quase todos os dias do ano cavando minha pilha de areia, sonhando acordada e balançando. Um dia, comecei a ouvir vozes vindas de uma lareira de tijolos que meu pai havia construído, me dizendo informações matemáticas complexas. Eu corri para dentro da casa para contar a minha mãe o que eu tinha ouvido e o quão importante era. Ela riu enquanto eu tentava verbalizar o que eu achava que tinha ouvido porque soava ridículo. A emocionante sensação física que esse contato psíquico me deu se foi e fiquei estranhamente vazia ”.

Créditos: Divulgação

3. Lua

No ensino médio, Harry experimentou maquiagem, muitas vezes deixando-a marginalizada quando criança alegando que “um rosto oval era considerado bonito, não uma bolha redonda e larga como a minha, o que me valeu o apelido de “Lua”.

Créditos: Chris Stein

2. Coelhinha da Playboy

De acordo com a autobiografia de sua co-autoria (Chris Stein ajudou) “Making Tracks: The Rise of Blondie”, Debbie Harry trabalhou como coelhinha da Playboy por nove meses depois de um breve período como garçonete no famoso local punk Max’s Kansas City.

Créditos: Divulgação

1. Nunca vieram ao Brasil

Quatro décadas depois, a banda finalmente cumpre uma promessa antiga e vem ao Brasil pela primeira vez.

Créditos: Russell James

Debbie Harry

Créditos: Veronica Ibarra

Debbie Harry

Créditos: Lynn Goldsmith

Debbie Harry

Créditos: Chris Stein

Debbie Harry

Debbie Harry

Créditos: Chris Stein

Debbie Harry

Créditos: Divulgação

Debbie Harry

Créditos: Divulgação

Debbie Harry

Créditos: Chris Stein

Debbie Harry

Créditos: Riot_Fest

Debbie Harry

Créditos: @modclair

Debbie Harry

Créditos: Veronica Ibarra

Debbie Harry

Créditos: Lynn Goldsmith

Debbie Harry

Créditos: Chris Stein

Debbie Harry

Debbie Harry

Créditos: Chris Stein

Debbie Harry

Créditos: Divulgação

Debbie Harry

Créditos: Divulgação

Debbie Harry

Créditos: Chris Stein

Debbie Harry

Créditos: Riot_Fest

Debbie Harry

Créditos: @modclair

