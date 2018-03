10 famosos com canais que deram certo no YouTube

Reprodução/YouTube Xuxa

Muitas celebridades, inclusive da televisão, estão experimentando a sensação de terem um canal de sucesso no YouTube. Eles são a prova que os influenciadores são essencialmente comunicadores e “entertainers”.

Nem tudo que faz sucesso na internet faz sucesso na TV e vice-versa. Mas estes famosos zeraram o jogo e agora arrasam multiplataforma.

XUXA

A rainha mostra bastidores de gravações, viagens, situações do cotidiano.

RAFINHA BASTOS

O apresentador e comediante é um dos pioneiros no YouTube. TV e política estão entre seus principais assuntos.

Reprodução/Instagram Sabrina Sato

SABRINA SATO

Dicas fitness sobre alimentação e exercícios, viagens, família. Sempre com muito humor e leveza.

PRISCILA ALCÂNTARA

A menina do Bom Dia e Companhia, ela fala sobre viagens e vida pessoal no Vlog de Tudo, cujo nome já explica tudo.

Reprodução/Instagram Celso Portiolli

CELSO PORTIOLLI

Vídeos engraçados, com receitas malucas, paródias e curiosidades sobre sua vida.

MIRELLA SANTOS

Dona do Canal MiNa Real, a modelo dá dicas fitness. Seu marido, Wellington Muniz, costuma aparecer.

Reprodução/Instagram Giovanna Ewbank

GIOVANNA EWBANK

É uma das grandes estrelas do YouTube. A atriz e modelo fala do dia a dia, viagens, família. O quadro de maior sucesso é o ‘Na Cama com Gioh’, em que celebridades revelam curiosidades.

FERNANDA SOUZA

Dicas de moda, maquiagem e bastidores da vida de famosa. A atriz Fernanda Souza é muito engraçada também, o que torna o material mais interessante.

Reprodução/Instagram Yasmin Brunet

YASMIN BRUNET

Dicas de beleza são o forte. Ela também fala sobre alimentação vegetariana.

Divulgação Rafael Cortez

RAFAEL CORTEZ

No canal Love Treta, o comediante e apresentador Rafael Cortez faz entrevistas polêmicas com famosos, viagens e outros assuntos.

