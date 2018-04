10 drag queens que nasceram antes de 1900

Drags nascidas antes de 1900

Nas últimas décadas, a cultura drag queen cresceu e se expandiu. Com o sucesso de RuPaul’s Drag Race All Stars e Pabllo Vittar, muitos passaram a se familiarizar com novas expressões de identidade. No entanto, pergunte à maioria das pessoas quem é a drag queen mais velha que eles conhecem.

O que muitas pessoas não sabem é que hoje os artistas drag têm uma longa tradição. Para mostrar que as drags tem história, nós reunimos dez delas que nasceram antes de 1900.

Rollin Howard

Rollin Howard

Nascido em 1840 como Ebenezer G.B. Holder, Rollin Howard tornou-se uma das primeiras drag queens nos Estados Unidos a atingir um nível de popularidade nacional. Artista dramático, Howard trabalhou em seu desempenho de menestrel entre 1860 e 1870. Estes shows eram uma forma muito popular de entretenimento que envolvia brancos usando blackface para retratar personagens negros, o que hoje percebido e denunciado como racismo.

Howard morreu por volta dos 39 anos.

Francis Leon

Francis Leon

Também de Nova York, Francis Leon nasceu em 1844 e também se tornou um famoso artista de menestréis blackface. Treinado como um menino soprano, Leon começou a se apresentar em drag a 14. Muitas vezes anunciado como apenas “Leon” ou “The Only Leon”, ele executou um personagem de rapariga muito parecido com Rollins. Uma peça central de seu ato foi “os 300 vestidos de Leon”, com alguns dos vestidos no valor de US $ 400, bastante dinheiro para a época. O ato de Leon era tão popular que, em 1873, todas as grandes trupes de menestréis tinham imitadores de Leon. Leon recebeu resenhas elogiosas da imprensa por sua sensibilidade e precisão em se apresentar como uma “mulher homem”. Como Leon passou o fim de sua vida não é conhecido, mas a última referência a ele foi em 1883, quando ele se juntou ao São Francisco menestréis.

Neil Burgess

Neil Burgess

Neil Burgess nasceu em Boston em 1846 e viveu uma vida extraordinária como artista performer. Ele se especializou em se vestir como viúvas idosas. Burgess começou sua carreira por volta de 1865, quando ocupou o lugar de uma atriz doente durante uma apresentação da peça The Quiet Family, em Providence, Rhode Island. Seu ato mais popular foi interpretar uma viúva idosa em Widow Bedott em 1879. Quando ele não estava se apresentando, Burgess também era um aspirante a inventor e projetou tanto uma plataforma giratória que permitia que cavalos corressem a toda velocidade nos cinemas como dispositivo para simular o barulho de uma grande multidão.

Madame Pattirini

Madame Pattirini

Muitas pessoas ouviram falar de Brigham Young, uma figura importante na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, bem como do fundador de Salt Lake City. A maioria das pessoas, no entanto, não sabe que seu filho, Brigham Morris Young, era uma famosa drag . Morris Young fez drag sob o pseudônimo de Madame Pattirini em Utah, entre 1880 e 1900. A Igreja dos Santos dos Últimos Dias até mesmo recebeu Madame Pattirini em seus edifícios para apresentações. O filho de Morris Young escreveu que o falsete de Madame Pattirini era tão alto e feminino que enganou muita gente ao pensar que Morris era na verdade uma mulher. O nome de Pattirini continuou vivo e hoje a Destilaria Ogden tem um gin com o nome dela. Morris Young também fundou a Associação de Melhoramentos Mútuos dos Rapazes, um precursor do programa dos Rapazes da Igreja Mórmon, que ainda existe hoje.



Bert Savoy

Bert Savoy

Bert Savoy nasceu em Boston em 1876 e, na década de 1890, atuava em Carnavais, honky-tonks e shows. Savoy apresentou-se pela primeira vez na Broadway no programa Miss 1917. Mais tarde, se apresentou no Ziegfeld Follies, em 1918, e no Greenwich Village Follies, em 1920. Algumas fontes afirmaram que Mae West se inspirou em Savoy.

Bothwell Browne

Bothwell Browne

Nascido na Dinamarca, mas criado em San Francisco, Bothwell Browne foi uma das primeiras drags a aparecer no cinema. Em 1911, Browne estrelou o show da Broadway, Miss Jack, que era sobre um estudante universitário que entra na escola como uma garota da irmandade. Em 1919, Browne fez sua única aparição no cinema na produção de Mack Sennett, Yankee Doodle, em Berlim, que foi parcialmente propaganda da Primeira Guerra Mundial. No filme, Browne interpretou um aviador que se veste de mulher. Browne também interpretou papéis como Cleópatra, uma sufragista e uma “garota que usava calças”. Durante uma apresentação ao vivo, Browne até dançou com cobra venenosa. Bothwell era abertamente gay e nunca se casou ou teve filhos. Após a aposentadoria, deu aulas de dança.

Julian Eltinge

Julian Eltinge

Julian Eltinge começou a se vestir de menina com os Boston Cadets aos dez anos. Durante sua adolescência, Eltinge apareceu em roupas femininas em performances de saloon para fazendeiros e garimpeiros. Depois de descobrir suas performances, o pai de Eltinge o espancou violentamente. Em 1904, aos 23 anos, Eltinge apareceu na Broadway. Em pouco tempo, ele era mundialmente famoso e apareceu em atos de vaudeville em toda a Europa e nos Estados Unidos. Eltinge apareceu em vários filmes, incluindo The Countess Charming e The Isle of Love, de 1917, com Rudolph Valentino. Ao contrário de muitos outros artistas de drag na época, Eltinge tentou realmente se apresentar como uma mulher e não como uma caricatura. Para ajudar a preservar sua identidade feminina, ele atuou apenas como “Eltinge”. Na conclusão de cada apresentação, Eltinge retirava sua peruca para revelar sua identidade masculina. Fora do palco, Eltinge enfatizou suas qualidades masculinas entrando em brigas e fumando charutos. Como resultado, a escritora Dorothy Parker criou a palavra “ambisexual” para definir Eltinge. Devido ao seu sucesso no musical The Fascinating Widow, um teatro na rua 42 de Nova York recebeu o nome de Eltinge. O teatro acabou caindo em ruínas e se tornou uma casa burlesca. Em 1941, Eltinge morreu depois de um show em Nova York.

Rae Bourbon

Ray Bourbon

Nascido em 1892, Ray Bourbon é mais lembrado por seu comportamento e monólogos chocantes para sua época. Bourbon alegou que ele era o filho ilegítimo de um congressista do Texas e que sua mãe era dos “Habsburg Bourbons”, uma linha rara e extinta da realeza europeia. A ascensão de Bourbon à atração principal nas boates ocorreu rapidamente. Em 1931, Bourbon modelou vestidos femininos em uma loja de departamentos de Bakersfield, na Califórnia. Em 1932, ele liderou um show chamado Boys Will be Girls (rapazes serão meninas), em São Francisco. Em 1956, Bourbon alegou ter recebido cirurgia de redesignação sexual no México, mas muitos acreditavam que isso fosse um evento falso para publicidade. Mais tarde, Bourbon lançou um álbum, Let Me Tell You About My Operation, e exigiu desde então que ele recebesse o faturamento como Rae Bourbon, em vez de Ray Bourbon. A carreira de Bourbon, no entanto, logo chegaria a um final trágico. Em 1968, ele foi preso por assassinar um proprietário de canil que manteve os mais de 70 cães de Bourbon. Depois de ser condenado a 99 anos de prisão, Bourbon morreu em 1971.

Frankie Jaxon

Frankie Jaxon

Conhecido como “Half-Pint” devido ao seu 1,57 metro, Frankie Jaxon nasceu em 1896 e ganhou a vida como artista performer e imitador. Em shows no Texas durante Na década de 1910, Jaxon se tornou popular entre as multidões devido ao seu comportamento e voz feminina. Jaxon começou sua carreira em 1910, atuando em bares, cafés e cinemas. Em 1918 e 1919, Jaxon fez uma pausa para se apresentar nas forças armadas dos EUA, onde foi promovido a sargento. Na década de 1920, Jaxon se apresentou com um grupo chamado Black Hillbillies. As performances de Jaxon foram caracterizadas por seus intrincados números de dança, comédia e até mesmo acrobacias. Hoje, Jaxon é mais lembrado por seu trabalho com Duke Ellington no curta-metragem Black and Tan e seu trabalho com Cab Calloway. Em 1941, Jaxon se aposentou do show business. Dizem que ele morreu em um hospital de veteranos em 1944. Outras fontes afirmaram que ele viveu até 1953 ou mesmo até 1970.

Karyl Norman

Karyl Norman

George Paduzzi nasceu em Baltimore, Maryland, em 1897, e adotou o nome de Karyl Norman. Começou a tocar vaudeville na costa oeste com a idade de 16 anos. Grande estrela em meados da década de 1920, Norman era diferente de muitos outros artistas da época porque metade de seus personagens era do sexo masculino. Norman era conhecida por interpretar músicas do Sul. Na década de 1930, no entanto, a popularidade de Norman diminuiu bastante e ele passou a se apresentar em clubes undergrounds, em Nova York. Depois de ser preso em uma acusação moral na década de 1940, foi libertado da prisão pela primeira-dama Eleanor Roosevelt. Depois que a mãe de Norman morreu, se retirou para uma vida tranquila na Flórida.

Fonte: Vírgula UOL