10 destaques do festival Porão do Rock 2018

Em meio à semana decisiva antes do primeiro turno das eleições, Brasília parece faiscar de tensão. Durante o Porão do Rock, no último fim de semana, o clima entrou nos estacionamento do estádio Mané Garricha.

Em shows de nomes como Nação Zumbi, Francisco El Hombre, Letrux, Cordel do Fogo Encantado, Plebe Rude e Braza, o #elenão foi recorrente. Do lado de fora, no sábado, manifestantes contra Bolsonaro ocuparam a Esplanada dos Ministério. Um dia depois, foi a vez dos que o apoiam, que saíram em carreata.

Alheio à polarização, o público aproveitou a estrutura e a escalação para encontrar alguns de seus ídolos da música brasileira, de diferentes gêneros e gerações. Destaque para o palco pesado, onde criancinhas junto com seus pais curtiam um metal extremo na paz, a festa da família headbanger.

Veja 10 destaques do Porão do Rock 2018 em nossa galeria:

1. Fãs bem tratados

As pessoas que realmente movem a indústria são os fãs. Eles são capazes de fazer loucuras pelos seus ídolos e movimentam toda a cadeia. O que é ser bem tratado em um festival? Ter acesso a banheiro e comida são básicos, qualidade do som, segurança e conseguir chegar e ir embora vêm em seguida. O Porão vai bem em todos estes aspectos.

Créditos: Divulgação/Porão do Rock

2. Palco pesado

O rock pesado tem dezenas de variações e muitos brasileiros fazendo coisas incríveis e reverberando mais no exterior que aqui. É uma cena que passa longe de ser tratada com o devido respeito no Brasil. Na foto, o saravá metal do Gangrena Gasosa.

Créditos: Divulgação/Porão do Rock

3. Crianças no rolê

Gostar de música passa de uma geração para outra. Pais e filhos juntos em festivais sempre são experiências bonitas de se ver.

Créditos: Divulgação/Porão do Rock

4. Confesso que fui emo

Não existia uma pessoa com menos de 35 anos que não cantou todas as músicas do CPM 22 do começo ao fim.

Créditos: Divulgação/Porão do Rock

5. O mangue não morreu

Mangueboys e manguegirls se emocionaram com a Nação Zumbi

Créditos: Divulgação/Porão do Rock

6. Diretas Já

Plebe Rude em casa foi uma aula de história. Essa regata da Gang of Four do Philipe Seabra, por exemplo, entrega a referência.

Créditos: Divulgação/Porão do Rock

7. O adeus do Matanza

Um dos shows mais intensos do festival foi a despedida do Matanza do Porão do Rock. Headbangers devem estar com o pescoço dolorido.

Créditos: Divulgação/Porão do Rock

8. Diversidade

O Porão é do rock, mas cabe de tudo. Na foto, os pernambucanos do Cordel do Fogo Encantado.

Créditos: Divulgação/Porão do Rock

9. O novo sempre vem

A nova geração, de nomes como Francisco El Hombre (foto), está chegando com tudo. Outro nome destacado desta edição foi Letrux, que fez um show impecável.

Créditos: Divulgação/Porão do Rock

10. Preço acessível

Em tempos em que os festivais têm ingressos caríssimos, os ingressos são acessíveis. Fundamental para que seja um evento democrático.

Créditos: Divulgação/Porão do Rock

Porão do Rock 2018

Créditos: Divulgação/Porão do Rock

Porão do Rock 2018

Créditos: Divulgação/Porão do Rock

Porão do Rock 2018

Créditos: Divulgação/Porão do Rock

Porão do Rock 2018

Créditos: Divulgação/Porão do Rock

Porão do Rock 2018

Créditos: Divulgação/Porão do Rock

Porão do Rock 2018

Créditos: Divulgação/Porão do Rock

Porão do Rock 2018

Créditos: Divulgação/Porão do Rock

* O jornalista viajou a convite do festival

Fonte: Vírgula UOL